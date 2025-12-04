民進黨推「民主假」 張景森嘲諷：別老用舊腦袋算選票
行政院前政務委員張景森今（4日）發文表示，民進黨立委最近提出「民主假」，主張選舉前一天要放假；可能是民進黨在考慮自己的選票得失，但千算萬算不如老天一算，各個政黨還是努力在自己的工作表現上爭取選票比較實際。民進黨不要老是用舊腦袋在算選票。腦袋換一換，民主才會進步。
張景森透過臉書發文，就民進黨立院黨團近日提出「強化民主投票促進法」草案，明定投票日及前一日均應放假一天。形同「投票放兩天假」提出批評。
張景森特別提到，他看到林濁水第一個出來罵，老實講覺得很爽，因為大師已經先罵了，他才敢跟著出來幫腔。
「這個提案怪異在哪？」張景森解析：第一，全世界沒有在投票前一天放假的，這不是民主創新，是台灣政治人物獨創的「放假買票」文化。政客用放假來討好上班族屢見不鮮，颱風假就是最好例子。現在又有人提議周休三日、又是不斷要增加國定假日，好像是放假不需要成本似的。
張景森認為，其實，不管用什麼名目放假，都跟經濟有關係。政府應該在國家經濟生產力允許的範圍裡面，好好規劃一年的總放假天數，以及如何放假的方法。不是任由政客在那邊喊價。希望朝野政黨嚴肅一點，不要再用民粹、媚俗的算計去胡搞放假制度了。如果容許放假制度可以胡搞，以後每次選舉，各個政黨都會競相提出增加假日的政見，台灣很快就會周休七日了。
張景森指出，第二，多放一天假，以2024年GDP估合理估計，無法補回、而且不會在其他時間或其他部門彌補的「淨損失」，大概落在100～200億元之間。不要拿幾百億的成本當作政治宣傳費用，還包裝成民主價值，這成本太高了。要提高投票率，不如就在投票所發彩劵、領現金可能還比較便宜有效。
張景森說，第三，高度懷疑投票率會提高。因為前一天放假等於連放三天假。根據他的觀察，台灣人只要有三天連假，最容易出國或出去玩。而投票日卡在禮拜六，如果那次選情沒什麼緊張，其實選民反而會犧牲投票，選擇出去玩。那些沒有什麼重要性的地方選舉，投票率可能會更低。
張景森認為，要解決返鄉投票困難的方法很簡單：把投票日改到星期日就好了，上帝又沒有規定投票日一定要在禮拜六。星期五、六回家，星期天投票，時間應該很從容才對。
他指出，根本的方法是不在籍投票。他支持國內自由地區實施，方便在外工作或求學的人，在就學或工作地點投票。這是保護他們的投票權，而且也是減少返鄉投票成本的最好方法。
他續指，不過，他堅決反對在台灣以外的地區投票，尤其在大陸港澳地區投票，更不要談了。凡是中華民國政府無法控制的地區，就算美國日本也反對，在海外投票一定會因為技術問題和政治問題引起巨大的衝突。
張景森強調，國內的不在籍投票或許還有技術上的一些問題，但老實講，真的沒什麼了不起的困難。
張景森推測，可能是民進黨在考慮自己的選票得失。但是他覺得千算萬算不如老天一算。各個政黨還是努力在自己的工作表現上爭取選票比較實際。就算要算選票，他認為不在籍投票也不見得對民進黨不利。
張景森提到，按照他多年觀察，民進黨選票最少的地方就是離島跟山地、偏鄉。而偏鄉的出外選民政治意識比較接近主流，外島、原住民返鄉困難的族群，由於在外地生活，價值觀往往比地方派系綁住的老人更能接受進步政治。支持民進黨的比例高於在地的住民。研究一下都市原住民、來到台灣工作就學的外島年輕人，都可以看得出來，他們比留在山地、離島的住民支持民進黨的比例更高。
張景森認為，不敢說不在籍投票一定有利民進黨，但是反對那種失敗主義認為一定不利民進黨。民進黨不要老是用舊腦袋在算選票。腦袋換一換，民主才會進步。
延伸閱讀
談判條件是否包括「訓練美國勞工」？台美說法出現歧異
高市早苗髮夾彎！民進黨慌了？事實查核中心：非承認「台灣屬中」
持續拉鋸！宏都拉斯總統大選中間派反超車 川普疑「動手腳」
其他人也在看
蘇貞昌站台邱議瑩不得了！吳子嘉驚：民進黨要分裂了
民進黨高雄市長初選戰況白熱化，立委邱議瑩舉辦首場大型造勢活動，現場湧入5萬名支持者。前總統陳水扁力薦邱議瑩為最強母雞，前行政院長蘇貞昌更親自現身站台。對此，資深媒體人吳子嘉在網路節目中直言，蘇貞昌出面站台的舉動，象徵民進黨內部分裂的開端。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 28
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 187
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 131
挺鄭麗文沒市場！賴瑞隆曝這人：在保持距離
[NOWnews今日新聞]民進黨2026高雄市長初選激烈進行中，民進黨立委賴瑞隆今（3）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪表示，鄭麗文當選黨主席後，藍委柯志恩始終想保持距離，甚至於在一些看法或說法上...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 78
戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人
即時中心／顏一軒、陳治甬報導身兼民進黨主席的總統賴清德今（3）日在中常會中宣布，組織部主任張志豪、發言人卓冠廷與戴瑋姍因將投入明（2026）年的地方議員選舉，已向他請辭，未來綠委李坤城將回任中央黨部發言人，期盼他能襄助秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。民進黨今日下午召開第21屆第57次中常會，由黨發言人韓瑩會後轉述賴主席致詞。賴清德指出，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。綠委李坤城將回任民進黨發言人。（圖／民視新聞）賴清德說，3人在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助；他謹代表中央黨部，向3位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。他並提醒有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職，同時宣布李坤城將接任黨部發言人。談及李坤城的各項條件與經歷，賴清德則表示，李委員中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通，期待他回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。原文出處：快新聞／戴瑋姍、卓冠廷請辭獲准 賴清德宣布由「他」回任發言人 更多民視新聞報導回到日治時代？中國否認《舊金山和約》 林楚茵：高市戳破中共「國王新衣」台中男稱「喝20包毒咖啡」闖游泳池 持槍朝6歲女童扣扳機藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行民視影音 ・ 17 小時前 ・ 9
藍白剛擋下國防預算「中國就實彈射擊」 林飛帆嘆危機：傷害台灣國安
總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，國民黨主席鄭麗文痛批在玩火，國民黨立法院黨團總召傅崐萁還說是挑釁，然而國民黨、民眾黨昨（2）日在立法院封殺國防特別條例後，中國就在渤海實施實彈射擊。對此，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，這是非常大的危機，對台灣的國家安全是很大的傷害，「中國在挑釁所有周邊區域國家，這件事情應該是常識！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 221
不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 160
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 215
民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數
2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 15
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 30
川普擬關委領空 傳防長令：運毒船不留活口
美國總統川普揚言要關閉委內瑞拉的領空，但又不說明原因，有意營造即將空襲委國的氣氛。近日傳出，國防部長赫格塞斯空襲運毒船的行動中，下令對同一艘船進行第二次攻擊，刻意擊斃船上生還者，此舉明顯違反國際法，美國國會已經展開調查。川普證實已經與委國總統馬杜洛通過電話，白宮官員透露，馬杜洛提出的下台條件，川普通通拒絕，還限期他一個星期內離境；周一，馬杜洛現身造勢場合，破除他已經逃跑的謠言。TVBS新聞網 ・ 23 小時前 ・ 7
林佳龍揭《台灣保證落實法案》核心重點：台美關係穩健深化
美國國會日前通過《台灣保證落實法案》，要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。根據白宮網站資訊，美國總統川普（Donald Trump）今天將這項法案簽署成法。外交部長林佳龍在臉書發文，台美關係穩健深化！感謝美國國會通過《台灣保證落實法案》。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
新北選戰白熱化 黃暐瀚：無懸念「他」將大戰蘇巧慧
即時中心／林韋慈報導資深媒體人黃暐瀚今（3）日在臉書發文表示，外界關注的國民黨新北市人選已無懸念。台北市副市長李四川在接受他採訪時指出，民調第一就承擔，明年初選時間一到，他會去登記，有觀眾留言表示，新北市民很幸福，有許多不錯的選擇。民視 ・ 52 分鐘前 ・ 4
藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院程序委員會昨（2）日封殺行政院所提之1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及《財劃法》修正案。對此，行政院長卓榮泰今（3）日表示，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），才能讓國家的建設透過政策與預算，讓所有模範公務員好好去執行。今日下午2時30分，卓榮泰前往行政院人事行政總處公務人力發展學院，出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」，並於行程中短暫接受媒體聯訪。記者提問，怎麼看藍白擋下國防預算跟《財劃法》？對此，卓榮泰指出，今天要請模範公務人員大家一起更加努力，因為很多的公務人員都為全國的國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），「才能讓我們好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓這些所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，我們才有所表現」。對此，民進黨立委吳思瑤則表示，總統國防特別條例被擋、政院版《財劃法》被擋第2次、國安法案被擋722次，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給！她怒批，是要卑劣到什麼程度？藍白法案要過就過，連討論都懶！執政黨法案要擋就擋，連討論都不給！藍白立委尸位素餐，不想討論法案是你家的事！民進黨團認真負責，想討論法案也不行？民生、國安全都擋，不審法案，那延會要幹嘛？原文出處：快新聞／藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行 更多民視新聞報導打擊毒品絕不妥協！ 卓揆親臨緝毒成果記者會陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！陳培瑜怒問：到底要幫中國開多大的門？傳核二、核三可能重啟 朱立倫這樣看民視影音 ・ 17 小時前 ・ 1
戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導距離2026年九合一選戰倒數362天，副總統蕭美琴近期輔選行程增加，接連與民進黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧合體勤走地方拜廟。對此，蘇巧慧今（2）日回應，蕭副總統的戶籍就在新北，也一直擁有高人氣，倘若能多來走走幫忙，當然對議員與市長的選舉都有加分。蘇巧慧表示，蕭美琴副總統在駐美期間締造最好的台美關係，台美從防疫到戰略合作都非常緊密，得到大家的肯定，她強調，蕭副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果能來多走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。原文出處：快新聞／戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分 更多民視新聞報導不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
王毅會見英法俄官員！南韓表態不選邊站 日媒：中國正發動外交攻勢孤立日本
據創刊於1897年的《日本時報》報導，中國外交部長王毅2日在俄羅斯首都莫斯科，與俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及聯邦安全會議秘書長紹伊古（Sergei Shoigu）舉行會談，雙方同意推動「更高品質」的戰略協調，同時批評日本，指控東京的軍國主義正在崛起。中國外交部在會後...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 12
國民黨2028時代重任
近日賴政府對陸舉措日益激烈，如示警北京以2027年完成武統台灣為目標，陸委會謂料敵從寬；大幅增加對美軍購達1.25兆，陸配徐春鶯更遭收押禁見。內部衝突與兩岸風險遽增，實有違國家領導人應帶來安定與四鄰和睦的基本責任。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
川普簽署《台灣保證落實法案》 外交部感謝
[NOWnews今日新聞]美國總統川普(DonaldTrump)簽署「台灣保證落實法案」(TaiwanAssuranceImplementationAct)。對此，外交部今（3）日表示感謝，有助於確保...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 發起對話
台中群雄爭霸！ 楊瓊瓔.江啟臣呼聲高 小雞發文「選邊」站
台中市 / 綜合報導 2026台中選戰，綠營確定定於一尊，由綠委何欣純出戰，不過泛藍陣營登高者眾，除了藍委楊瓊瓔表態，立法院副院長江啟臣，同樣呼聲高，加上民眾黨不分區立委麥玉珍也表態角逐，台中小雞開始選邊站，台中市議員陳文政，就率先發文力挺江啟臣，更呼籲黨中央儘快協調，避免基層過度焦慮。 才宣布有意接棒角逐台中市長，接著馬上合體現任市長盧秀燕，立委楊瓊瓔跟緊緊積極布局2026，立委(國)楊瓊瓔(11.29)說：「楊瓊瓔，準備好了。」但除了楊瓊瓔，國民黨籍還有立法院副院長江啟臣，呼聲也很高，地方小雞開始選邊站，台中市議員陳文政，率先社群發文力挺江啟臣，也坦言地方湧現焦慮聲浪。台中市議員(國)陳文政說：「當然會焦慮啊，所以我們也是希望說避免初選的方式，(江啟臣)親自帶著我在市場拜票掃街，情意上我一定要，一定要，在第一時間，出來支持江副院長。」藍營內部雙雄爭鋒，民眾黨不分區立委麥玉珍也想挑戰，臉書再發文打空戰，表示我願意站出來，因為我愛這座城市。回顧2024大選不分區政黨票，國民黨拿下三成四，民進黨也接近，民眾黨則有近兩成五得票，若藍白沒整合，綠營有機會一搏，而藍營內部人選，江啟臣楊瓊瓔在立委選戰中，也都拿下超過五成得票，確實有基層實力，但江啟臣連任4屆沒有中斷，泛藍混戰下綠營持續進攻拚翻轉。立委(民)何欣純說：「市政辦公室呢大致籌備完成，開始試營運，也即將在這個月底，12月月底，向所有的市民朋友來公開。」檯面上群雄爭鬥，台中市搖擺州，最後誰能入主市府，目前還沒個譜。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普簽署《台灣保證實施法案》生效 徐佳青形容台美視同準外交關係「美國不用再受緊箍咒！」｜Yahoo《齊有此理》
美國總統川普簽了「台灣保證實施法案」，未來美國國務院將定期檢討審查美國對台交往的規範準則，並提出移除限制的計畫。僑務委員會委員長徐佳青到Yahoo《齊有此理》接受主持人王時齊專訪，直呼此事意義重大，以前內閣官員以上訪問華府遭到種種限制，但在「台灣保證實施法案」生效後，台灣得以比照美國邦交國，移除官員出訪限制。齊有此理 ・ 21 小時前 ・ 103