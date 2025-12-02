民進黨推「選舉放2天假」 林濁水開轟：鬧夠了沒

立法院藍白持續推動「不在籍投票法草案」立法，民進黨立院黨團提出「強化民主投票促進法草案」反制，主張選舉、罷免及公投投票日及其前一日均放假一日。對此，民進黨前立委林濁水批評，選舉放假2天，投票前一日也放，「鬧夠了沒有」？

民進黨團提出的「強化民主投票促進法草案」已於11月28日交付委員會審查，草案指出，為保障公民返回戶籍地行使投票權，選舉、罷免及公投之權利，投票日及其前一日，均放假一日。各級政府機關及事業單位於投票日及其前一日，應提供其所屬人員、勞工調移工作時間、遠端工作或其他必要措施，以便利公民行使投票權，且政府應制定相關法令獎勵，依本法保障其受僱勞工行使投票權之事業單位。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，在野陣營推不在籍投票可能會造成未來台灣選舉風險，如果真的要強化民主、促進投票，「強化民主投票促進法草案」比較是正辦。至於草案內容要求，各級政府機關提供必要之交通補助及協助，鍾佳濱指出，這是原則性要求，行政機關怎麼做不用具體指導，如要加開班次或提供其他津貼等，他們不用越俎代庖。

而針對民進黨推動「選舉放2天假」，林濁水今天在臉書發文砲轟，選舉放假2天，投票前一日也放，鬧夠了沒有？

另外，國民黨立委林沛祥11月30日出席國民黨黨慶活動也表示，所有民眾當然都歡迎放假，但民主先進法治國家都有不在籍投票。他認為，與其創立一個新的先例，倒不如去了解過去其他國家如何落實不在籍投票。

