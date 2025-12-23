民進黨推2026出政績桌曆 《平安順心護台灣》

強打政績 拚了 2026民進黨出政績桌曆 《平安順心護台灣》。民進黨提供

強打政績 拚了 2026民進黨出政績桌曆 《平安順心護台灣》。民進黨提供

強打政績，拚了！民進黨宣布推出2026年《平安順心護台灣》政績桌曆，這次特別邀請 2024 總統大選廣受好評的貓狗徽章設計師操刀，以溫暖細膩的插畫風格，結合執政團隊的好成績與好政策，呈現民進黨政府在經濟、民生、國安、建設等領域的豐碩成果，凸顯即便國會紛亂，執政團隊仍然穩健施政。

民進黨新媒體中心主任阮俊達表示，2026年《平安順心護台灣》政績桌曆，以Q版的賴清德總統、蕭美琴副總統作為主角，搭配貓、狗、代表馬年的白馬、象徵平安的蘋果等元素，每個月介紹一類政績政策。

廣告 廣告

分別是一月「經濟自信」、二月「產業韌性」、三月「健康把關」、四月「青年支持」、五月「勞工減壓」、六月「農業成就」、七月「國防實力」、八月「長照升級」、九月「交通建設」、十月「育兒照顧」、十一月「居住正義」、十二月「未來建設」，內容扎實豐富且置入彩蛋巧思，等待支持者發掘。

阮俊達強調，相對於部分在野黨動輒以撲克牌、紓壓球等醜化他黨政治人物的方式製作文宣小物，民進黨仍在「正面行銷」與「美學創意」上有所堅持，期盼政治不要只停留在仇恨動員，而是能夠正面訴說願景。《平安順心護台灣》政績桌曆不僅美觀，也兼顧實用，希望讓民眾在日常翻閱中，能了解政府的努力成績與推動方向。

此外，歲末年終之際，民進黨陸續推出以「戲劇」形式呈現從求學到成家的「超吸睛」青年政策說帖，融合多部國內外經典影視作品，清楚說明學費補助、就業獎勵、職訓支持與育兒措施等多元福利及其使用方式，協助青年減壓。民進黨強調，透過創意影音，不僅獲得國人高度共鳴，也期盼更多符合資格者善加運用，讓政策真正成為生活中最有感的後盾。

民進黨也同步在社群平台上發布政績桌曆宣傳，由吳崢、韓瑩、李坤城等三位發言人各自介紹最喜歡的桌曆內頁設計，並由民進黨YouTube節目《趣台灣Chill Taiwan》、《爸媽叫我不要談政治》主持人群及青年黨工共同推薦，與大家分享《平安順心護台灣》政績桌曆是記錄政府施政、全民共享成果的年度作品，期待台灣社會能一起迎向更平安、更順心的2026年。

《平安順心護台灣》政績桌曆將於12／24（三）起上午10點起，於民進黨中央黨部限量發送。

【看原文連結】