民進黨推2026政績桌曆 插畫美學正面訴說施政成果

（記者陳志仁／台北報導）新的一年即將到來，民進黨宣布推出2026年《平安順心護台灣》政績桌曆，邀請2024總統大選廣受好評的貓狗徽章設計師操刀，以溫暖插畫結合政策成果，呈現執政團隊在多元領域的施政成績；桌曆將於12月24日起，於民進黨中央黨部限量開放領取，數量有限，發完為止。

民進黨指出，《平安順心護台灣》政績桌曆以Q版賴清德總統、蕭美琴副總統為主角，搭配貓、狗、象徵馬年的白馬及代表平安的蘋果等元素；透過親切、生活化的視覺語言，拉近政策與民眾之間的距離，讓政績不再只是冰冷數字，而是可被感受、被記憶的日常陪伴。

民進黨新媒體中心主任阮俊達說，桌曆以「一月一政策主軸」方式編排，分別呈現經濟自信、產業韌性、健康把關、青年支持、勞工減壓、農業成就、國防實力、長照升級、交通建設、育兒照顧、居住正義與未來建設等十二項施政重點；系統性回顧政府在不同面向的努力成果，內容扎實且富有巧思。

阮俊達強調，相對於在野黨動輒以撲克牌、紓壓球等醜化他黨政治人物的方式製作文宣小物，民進黨仍在「正面行銷」與「美學創意」上有所堅持，期盼政治不要只停留在仇恨動員，回歸公共利益與理性討論；政績桌曆不僅美觀，也兼顧實用，希望讓民眾在日常翻閱中，能了解政府的努力成績與推動方向。

此外，民進黨近期也推出以戲劇形式呈現的青年政策說帖，融合多部國內外經典影視橋段，說明學費補助、就業獎勵、職訓支持與育兒措施等政策內容，協助青年理解並善用資源，減輕生活壓力；透過創意影音，不僅獲得國人高度共鳴，也期盼更多符合資格者善加運用，讓政策真正成為生活中最有感的後盾。

