民進黨提名劉建國參選下屆雲縣長

民主進步黨昨（三十一）日正式提名劉建國為雲林縣長候選人，參選二○二六年縣市長選舉。在提名記者會上，黨主席、總統賴清德肯定劉建國多年來在雲林地方的耕耘與付出，並細數其為雲林爭取的重要建設與政策成果，包括「臺大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建」、「濁水溪百年揚塵治理」等。同時也特別提及「台灣癌症新藥基金」，肯定劉建國長年於立法院衛生環境委員會中，對急重難罕疾病與弱勢族群的關注與投入。

劉建國表示，感謝民進黨中央再次徵召，也感謝賴總統的鼓勵與肯定，更感謝雲林鄉親長期以來的支持與加油，讓他有機會持續為雲林打拚。劉建國指出，雲林仍有許多需要改善的地方，特別是面對高齡人口比例偏高，以及旅外人口居全國之多的現況，他始終主張「長輩顧得好，年輕人才能減免煩惱」。因此，他向中央爭取以醫學中心規模推動「臺大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建」，總經費129億元，同時成功爭取「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」設置於雲林。透過醫療與高齡研究雙核心的共伴效應，期盼讓雲林在高齡醫療政策上扮演更關鍵的角色。

劉建國指出，雲林是農業大縣，西螺果菜市場每日供應全國約四分之一產量，他期待社會不僅看見農業產值，更要看見農業與農民的價值。因此他主張打造雲林農業新價值，推動農業結合生技與科技，發展「雙技農業」；同時在立法院期間，劉建國也推動農業三保一金，保障農民生活，並在擔任司法法制委員會召集委員時，完成農委會升格為農業部的重要改革。