民進黨提名劉建國參選雲林縣長 賴清德力挺肯定政績

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】民主進步黨於2025年最後一天正式宣布，提名立法委員劉建國參選2026年雲林縣長選舉。提名記者會由黨主席、總統賴清德親自出席，象徵民進黨對雲林縣長選戰的高度重視，也展現對劉建國長年深耕地方、推動政策成果的肯定。

提名記者會由黨主席、總統賴清德親自出席，象徵民進黨對雲林縣長選戰的高度重視。（圖／立委劉建國提供）

賴清德在會中表示，劉建國多年來持續為雲林爭取關鍵建設，對地方發展貢獻良多，包括臺大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建計畫、濁水溪百年揚塵治理等，均已逐步展現成果。他也特別提及台灣癌症新藥基金，肯定劉建國長期在立法院衛生環境委員會關注急重難罕疾病與弱勢族群，促成政策落實。

廣告 廣告

劉建國在致詞時感謝民進黨中央的徵召與賴清德總統的肯定，也感謝雲林鄉親長期以來的支持。他表示，雲林面臨高齡人口比例偏高、旅外人口眾多等結構性問題，唯有完善照顧長輩，才能減輕年輕世代的家庭負擔。因此，他積極向中央爭取以醫學中心規模推動臺大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建，總經費達129億元，並成功促成國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心落腳雲林，總經費39億元，期望透過醫療與研究雙核心，提升雲林在高齡醫療政策上的關鍵角色。

劉建國表示，雲林面臨高齡人口比例偏高、旅外人口眾多等結構性問題，唯有完善照顧長輩，才能減輕年輕世代的家庭負擔。（圖／立委劉建國提供）

在環境治理方面，劉建國回顧濁水溪揚塵長年困擾地方居民，自106年起即向中央爭取系統性治理計畫，目前已推動至第三期。相關措施實施後，濁水溪揚塵天數已由過去最高59日，下降至目前平均10日以下，生活與學習環境獲得明顯改善。

談及產業政策，劉建國指出，雲林是農業大縣，西螺果菜市場每日供應全國約四分之一的蔬果量。他主張，農業不僅是產值，更代表農民的尊嚴與價值，因此推動農業結合生技與科技的「雙技農業」，並在立法院期間促成農業三保一金制度，保障農民基本生活，同時完成農委會升格為農業部的制度改革。

此外，劉建國也關注中醫藥產業發展，指出台灣中藥長期高度依賴進口，未來將爭取在雲林打造中醫藥專區，串聯彰化、嘉義，形成中醫藥生產廊道，提升本土藥材自給能力。

劉建國最後提到，對於經濟日報公布2025年幸福城市調查中，雲林縣排名最後，內心感到沉重，也正因如此，選擇承擔參選責任，希望將多年在立法院累積的經驗帶回地方，持續為雲林發展努力。

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！