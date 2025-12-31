民進黨提名劉建國選雲林 陳素月戰彰化 童子瑋拚基隆

民進黨提名彰化、雲林、基隆縣市長人選 對抗政治家族勢力。曾薏蘋攝

民進黨今天中執會通過提名彰化縣長陳素月、雲林縣長劉建國、基隆市長童子瑋參選；身兼黨主席賴清德致詞時強調，由北到南這三位候選人具有相同特質、就是有很好的民意基礎，在議會都是專業問政、也深耕基層，獲得民眾一致肯定；此外，這三縣市對手都是政治家族勢力，三人都回應，基層跟民意才是關鍵。

三人被問到，對手都是地方政治勢力時，陳素月指出，面對家族勢力會有壓力，但她覺得民意是最堅實的後盾、會努力勤跑基層，尋求鄉親支持。劉建國則說，他是承載人民給予的使命，他會努力打拼，家族政治使命來自家族政治延續，做市場區隔就能理解到未來努力方向。

童子瑋表示，基隆市同樣面對家族政治，就像劉建國強調的，「我們是為了城市發展、家鄉改變，不是為了家族使命」，每天都勤跑基層，他的父親、爺爺沒有在基隆從政，但在地方服務多年，是多年調解會主席，包含醫療服務，每天兢兢業業，努力用勤跑打破家族政治。

民進黨今中執會通過三人提名，其中童子瑋是賴清德的外甥；隨後召開提名記者會，賴清德幫三人披上彩帶並呼口號；賴清德說，童子瑋是基隆在地人、土生土長，本身熱心公益，為何會從政？完全是出於對土地的感謝，認為所有理想、用講的還不夠，應該要實地去執行，所以毅然投入政治工作行列。

他說，一開始家長、特別是長輩並不支持，所以第一次選舉用無黨籍參選，沒有黨的資源、也沒有家中長輩奧援，完全是個人靠朋友和基隆市民支持一步一腳印最後高票當選。第二任後適當區最高票、後來也順利成為議長，這次願意接受徵召，扛起則任參選，完全是因為他希望讓基隆回復到過去光榮的港都。

第二位是彰化縣長候選人陳素月立委，他說，陳素月經歷很豐富，人如其名、看起來就是素素的，很樸實，做事很踏實，民眾反應的感受就是陳素月都把民眾當作自己的家人一樣，像月亮的光芒一樣溫榮，幫助需要幫助的民眾。

賴說，陳經歷豐富過去是兩屆彰化縣議員，後來連續當選四屆立委，第十屆立委選舉時更拿到創彰化縣立委選舉紀錄最高票超過十萬票，同樣在立院問政一流、基層經營備受肯定。有

至於雲林縣長提名人劉建國，賴清德說，劉建國是艱苦小孩出生，由媽媽扶養長大，他第一個特質就是非常孝順從小跟母親相依為命，特別關心弱勢民眾，也在雲林成立社會關懷協會當會長，為了照顧窮苦人家，也很有骨氣，年輕時為媽媽爭一口氣，後來對社會公益非常有抱負，現在是連續五任資深立委，擔任過後生會長，那是跨黨派團體，問政專業也深獲跨黨派支持，是傑出的政治人物。

賴說，劉是衛環召委，癌症病友團體有需要會找他，他當副總統時，劉把癌症病友團帶來找他，希望成立百億規模癌症新藥基金，他當選後從善如流，第一年就編列，這也歸功於劉建國，可看出劉是關心弱勢、照顧雲林縣父老、爭取醫療資源、同時也爭取重大建設，是最適合的下一任雲林縣長人選。

