政治中心／林靜、胡景順 台北報導

距離2026地方選戰倒數不到一年，民進黨中執會今（31號）通過第三波縣市首長提名，分別是基隆童子瑋、彰化陳素月及雲林劉建國，不過三位選將，明年對上的恐怕是具國民黨地方家族派系的人選，劉建國回應我們承載人民使命打拼，而藍營則是來自家族政治延續，所以可做市場隔區。

握拳高呼口號，給參選人滿滿信心，總統賴清德和3位通過中執會提名的2026縣市長人選合體，分別是基隆童子瑋、彰化陳素月及雲林劉建國。

廣告 廣告

民進黨主席賴清德：「童子瑋議長是基隆在地人，第一次的選舉裡面，他用無黨籍身分參選，既沒有黨的資源，也沒有家中長輩的奧援，他一步一腳印最後高票當選，而陳素月委員就像阿信一樣，立法院是問政一流的，表現非常傑出，基層經營也深獲民眾肯定，劉建國委員他不僅僅關心弱勢，然後跟雲林鄉親站在一起，也推動雲林許多的重大建設。」

總統大讚三位深耕基層、能力備受肯定，而三位也對自己的家鄉，有滿滿期待。





民進黨正式提名劉建國選雲林 陳素月戰彰化、 童子瑋選基隆

民進黨提名劉建國選雲林 陳素月戰彰化 童子瑋選基隆（圖／民視新聞）





民進黨基隆市長參選人童子瑋：「基隆作為台灣頭，但卻被用成了台灣尾，希望一年以後，能夠以基隆市長的身分，來服務我最熱愛的家鄉。」

民進黨彰化縣長參選人陳素月：「素月希望能夠獲得，所有彰化鄉親的支持，也讓我們一起努力。」

民進黨雲林縣長參選人劉建國：「幸福城市我的母縣雲林縣，是全國倒數第一名，讓我有這機會，再次機會為雲林爭一口氣。」

不過三位參選人共同點，就是對手，恐怕都是具家族地方勢力背景，像是基隆謝國樑、彰化謝家謝衣鳳、以及雲林張家。





民進黨正式提名劉建國選雲林 陳素月戰彰化、 童子瑋選基隆

民進黨提名劉建國選雲林 陳素月戰彰化 童子瑋選基隆（圖／民視新聞）





民進黨彰化縣長參選人陳素月：「會有壓力啦不過我覺得，民意是我們最堅實的後盾。」

民進黨雲林縣長參選人劉建國：「我是承載人民賦予給我的使命，我會努力打拼，家族政治基本上他們的使命，應該是來自他們的家族的政治延續，這樣就做市場區隔。」

民進黨基隆市長參選人童子瑋：「講得那麼好，每一天兢兢業業的努力，用勤跑來打破家族政治。」

3縣市都遭藍營家族把持，三位綠營候選人要以民意突破困境，力拚藍天變綠地。





原文出處：民進黨正式提名劉建國選雲林 陳素月戰彰化、 童子瑋選基隆

更多民視新聞報導

陳佩琪自曝負債數千萬 2025最後一天再為柯文哲喊冤

陳瑩出席部落祭典 耆老讚:卑南女兒做得比媳婦多

蕭美琴贈限量戰貓幣 邱議瑩曝「隨身不離」背後意義

