民進黨提名參選南投縣長！溫世政曝：賴清德親授「5字」策略

記者盧素梅／台北報導

民進黨今（14）日召開中執會提名新北市牙醫師公會理事長溫世政參選南投縣長，對此，温世政在提名記者會上表示，他要發起「年輕人返鄉行動」，回到自己的家鄉「顧厝」（台語：顧家）。他呼籲，台灣人別再移民美國、加拿大，而是要「島內移民」，移民回自己的家鄉。温世政透露，兼任民進黨主席的總統賴清德曾引述聖經鼓勵他參選，建議「你做你自己」，這也成為温世政投入競選的最高宗旨。

民進黨今下午召開中執會，通過南投縣長參選人温世政的提名案，並於會後召開提名記者會。温世政在致詞時回憶，自己是九二一大地震的受災戶，當年服役擔任少尉醫官，親眼目睹災後黑暗與混亂，有人哭喊、有求救，也有人再也發不出聲音，那一幕他一輩子都忘不了。很多人以為北漂就是離開或遺忘，但九二一的記憶從未離開過他。他始終相信，能活下來是上天的安排，因此北漂的每一分每一秒都不敢浪費，只為有一天能有能力回到家鄉，彌補當年的遺憾。

廣告 廣告

温世政表示，未來將以「顧老人、顧肚子、顧少年」為目標，帶動年輕人返鄉，打造一個有希望、有未來的南投。他呼籲，台灣人不要再移民去美國、加拿大、澳洲，應該要「島內移民」，移民回自己的家鄉。

民進黨今（14）日召開中執會提名新北市牙醫師公會理事長溫世政參選南投縣長。（圖／民進黨提供）

温世政指出，他要發起「年輕人返鄉行動」，應該回到自己的家鄉顧厝，他希望爸爸、媽媽可以看著他成家立業、安身立命，並希望陪爸媽快樂、安心地老去。他說，這不是什麼偉大的夢想，但這平凡的幸福對北漂遊子來說，真的是遙不可及的夢想。他最後說，「在南投出生，食南投米的南投囡仔，要回來顧厝了（台語）。」

至於賴清德是否曾分享選戰經驗或策略？温世政受訪回應，他與賴清德見面時，賴清德都一直是鼓勵自己出來為南投的家鄉服務，還引用聖經的故事，告訴他「施比受更有福」，當願意拋棄台北的一切，回到家鄉、為自己的家鄉奉獻的時候，其實會更富有；但那個富有不一定是財富上的富有，而是會更快樂、得到更多人的支持。

温世政說，在賴清德的鼓勵之下，自己毅然決然地回來南投，而且賴清德也給予很大自由度，沒有跟自己講要怎麼打選戰，只有說「你做你自己」。

温世政強調，自己的本性就是喜歡為社會服務、為社會公益服務，這樣就夠了，「你做你自己，嘜乎南投人漏氣（台語：不要給南投人丟臉）」，就是這一句話，他將當作競選的最高宗旨：做我自己，我拚命去做，不要讓鄉親失望。

更多三立新聞網報導

民進黨台北市長誰出馬？徐國勇曝「不缺人選」：可望在農曆年前提名

「卡預算拖慢台灣！」賴清德喊話立法院：儘速排審總預算、國防特別條例

黃國昌監督國防預算只會放話？林楚茵：還沒看考卷就先打零分

民進黨提名溫世政參選南投縣長 賴清德讚：傑出子弟挑戰艱困選區

