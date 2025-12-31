民進黨提名參選 童子瑋：基隆需要整合市政民意的領航者

民進黨今天通過徵召童子瑋參選基隆市長，並由兼任黨主席的總統賴清德為其繫上競選背帶。(記者劉信德攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨中央黨部今天公布徵召基隆市議長童子瑋，投入基隆市長選舉。童子瑋說，現階段基隆需要一位真正懂地方、為市民打拚，能整合市政與民意的市長，帶領城市穩健前行的領航者，他是能讓基隆更穩定、更進步的最佳選擇。

市長謝國樑則表示恭喜他，把市政工作做好，就是對於連任最好的準備。

民進黨中執會今天通過2026年縣市長提名，包括立委劉建國參選雲林縣長、立委陳素月參選彰化縣長、基隆市議長童子瑋參戰基隆市長。

童子瑋說，現階段的基隆，需要團結、需要信任，更需要一位能帶領城市穩健前行的領航者，他是能讓基隆更穩定、更進步的最佳選擇。

民進黨基隆市黨部也請基隆市民與民進黨站在一起，力挺童子瑋，為基隆打造更好的明天。

民進黨今天宣布提名基隆市議長童子瑋(左)參選基隆市長。(記者盧賢秀攝)

