民進黨提名周春米、陳光復拚連任 賴清德讚：柔性、務實治理表現優異

民進黨主席、總統賴清德今（2/4）日中執會後召開者會，正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，為候選人繫上競選背帶。楊亞璇攝



總統賴清德今（2/4）日中執會後召開者會，正式提名屏東縣長周春米和澎湖縣長陳光復競選連任。賴總統表示，相信周春米的「柔性治理」和陳光復的「務實治理」，能持續帶領屏東、澎湖發展，為地方創造更美好的未來。

賴清德表示，周春米無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親，她上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

賴清德說，陳光復如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出「不屈不撓」的精神。即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。

賴清德指出，對陳光復而言，服務鄉親是責任，更是榮耀。他以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

他說，相信「柔性治理」的周春米，與「務實治理」的陳光復，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

