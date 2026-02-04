民進黨提名周春米、陳光復拼連任 賴清德：延續執政優勢

民進黨4日提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復代表角逐 2026 年連任。（圖／民進黨提供）

民進黨今（4）日召開中執會，會後舉行縣市長提名記者會，正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復代表角逐 2026 年連任。身兼黨主席的總統賴清德表示，肯定兩位縣長在過去三年的優異表現，分別以「柔性治理」與「務實治理」深獲縣民支持，並期許未來四年持續帶領，讓屏東與澎湖發展持續進步。

賴清德表示，周春米縣長無論擔任律師、立委或縣長，始終秉持法律人公義精神，以專業守護人民、以女性溫暖服務鄉親。上任以來，從文化品牌、長照與親子政策，到眼鏡科技產業進駐，展現柔性治理的力量，帶領屏東走出細膩新路線。陳光復縣長則以澎湖人不屈不撓的精神，持續為地方打拚，重返縣政後務實推動建設、解決運輸問題，讓公共債務歸零，打造世代共好的幸福澎湖。

陳光復指出，過去三年在中央的支持下，澎湖不僅守護最美麗海灣的自然資產，更打造為全國福利領先的縣市。縣府成功推動包括育兒、交通、敬老及學生午餐等多項補助，在擴大福利的同時，也達成縣府負債全數清償的施政目標。陳光復承諾將再拚四年，完善公務員離島加給機制，留住優秀人才，為縣民打造世代共好的環境。

周春米則表示，自三年多前當選屏東縣長以來，她始終戰戰兢兢思考如何讓屏東更好，感謝賴總統推動均衡台灣的政策方向，支持屏東完備重大基礎建設。

周春米指出，她上任後成立全國第一個縣政府長照處，社區關懷據點佈建率達99%，並推動周周喝鮮乳、營養午餐補助與育兒三部曲，落實全齡照顧。在財政紀律穩健下，持續強化農漁韌性、觀光發展，並成功爭取半導體與太空產業進駐。她將珍惜屏東給予的機會，帶領屏東持續前行、更加進步。

