民進黨提名溫世政參選南投縣長 賴清德讚：傑出子弟挑戰艱困選區

記者盧素梅／台北報導

民進黨今（14）日召開中執會，通過提名新北市牙醫師公會理事長溫世政參選南投縣長，民進黨主席賴清德在會後記者會上介紹，總統兼任民進黨主席賴清德也在提名記者會上介紹，南投對民進黨來說，參選縣長相對困難，尤其是要面對競選連任的縣長，難度不言而喻，但温世政決定參選可以看出他對故鄉的愛，期待南投鄉親，張開雙臂歡迎南投傑出子弟。

賴清德介紹温世政時表示，中執會今天刻意通過一個縣市，就是希望把記者會的舞台完全交給南投縣長被提名人温世政醫師。賴清德介紹，溫世政是國考狀元、南投傑出子弟，草屯國中、台中一中、台北醫學大學牙醫學系畢業，也完成台大牙醫臨床研究所碩士學位。

賴清德並介紹，他畢業之後就參加牙醫師高考，贏得高考狀元這樣的名譽。也是市華牙醫診所植牙美容中心院長、新北市牙醫師公會理事長，學歷好、工作表現傑出，温世政也有國際觀，是美國密西根大學講師、英國牛津大學精準醫學專業認證、國際口腔植體專科學會最高院士。



賴清德指出，温世政工作成就很好、國際上贏得肯定，對故鄉感情非常濃厚，南投最辛苦是921大地震時，他剛好服役，參與救災重建工作，在南投最困難時沒有離開，為鄉親做事，後來到台北打拼，在南投有需要時，他願意放下在北部辛苦打下的成就，毅然決然回到故鄉。



賴清德坦言，南投對民進黨來說，參選縣長相對困難，尤其是要面對競選連任的縣長，難度不言而喻，但温世政決定參選可以看出他對故鄉的愛，非常期待南投鄉親，張開雙臂歡迎南投傑出子弟、願意回饋故鄉的温世政醫師。

52歲的温世政出身於南投草屯，為台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士畢業，參加全國牙醫師國考榜首。温世政從醫25年，雖出身深藍家庭，是台灣在植牙風險與併發症領域的權威，根據國際專家資料庫分析，在「植牙後遺症」相關研究中，排名名列全台第一。温世政熱心公益，去年新北市三峽北大國小發生重大車禍後，温世政即以牙醫師公會理事長身分，串聯恩主公醫院、地方牙醫診所與醫療團隊，發起無償牙科重建行動。

