民進黨提名蘇巧慧、陳品安 賴清德：沒有辦法決定在哪出生 但可決定在哪奮鬥

民進黨提名蘇巧慧、陳品安參選新北、苗栗縣市長 賴清德：你沒有辦法決定在哪出生，但可決定在哪奮鬥。曾薏蘋攝

民進黨今（26日）中執會，通過2026年新北市長徵召立委蘇巧慧、苗栗縣長徵召議員陳品安參選。隨後召開提名記者會。身兼黨主席賴清德總統不僅上陣「推銷」，替參選人披掛彩帶高喊「凍蒜」；賴強調，今天提名的二人具備許多相同特點：都是女性候選人、台大高材生、律師，都深具理想跟抱負，在國會、議會表現傑出。並強調，「你沒有辦法決定在什麼地方出生，但你可以決定你要在哪裡奮鬥」。

賴清德指出，蘇巧慧問政第一、深入基層，陳品安有理想，更實在地推動各種作為。

賴清德表示，上個月民進黨推薦台中、嘉義市、宜蘭、台東縣市長候選人，獲得地方一致好評，今天要再推薦新北、苗栗縣市長候選人，他們具備許多相同特點：都是女性候選人、都是台大高材生、都是律師，也都深具理想跟抱負，在國會、議會表現傑出。

提到蘇巧慧，賴清德說，蘇是台大法律系畢業高材生，也是美國波士頓大學、賓州大學法律系碩士，回國後律師高考及格在萬國事務所服務，非常重視民眾法律權益，且是在民主家庭中長大，對台灣未來有相當高理想跟抱負，投入立委三屆，表現傑出，前後獲得公督盟15次績優評鑑，且問政深入民眾生活，關心太空及教育發展。也是兒童Podcast的直播主，自己也曾上過蘇的節目，這樣懷抱理想、問政第一、深入基層的立委擔任新北市長，絕對是市民之福。

第二位推薦的陳品安，賴說，陳是台大財金系畢業、更是法學碩士，投入政治工作有別於一般人，沒有顯赫家世，但在台北擔任律師時，看到苗栗有一群人守護鄉土、站出來反瘋車運動，站在鄉親那一邊，又免費幫民眾打官司，也因此在北苗間往返，跟民眾站在一起，也免費替參與「反瘋車運動」的民眾打官司，最後乾脆留在苗栗，連結婚喜宴都辦在苗栗。

賴清德指出，「人無法決定哪裡出生、但可以決定要在哪裡奮鬥」，陳品安一直到現在沒有離開苗栗，兩次議員都高票當選，可以看出陳不僅有理想、有愛心，更實實在在地推動各種作為、爭取許多建設，包含關心在地醫療，讓灣裡衛生所重建為社福聯合大樓，這些就是具體行動。讓陳品安擔任縣長一定可以為苗栗帶來更長遠發展、照顧父老鄉親。

