民進黨提名角逐高雄市長 賴瑞隆喊「4個第一」開創黃金十年

今（21）日民進黨正式提名嘉義縣長候選人蔡易餘、台南市長候選人陳亭妃及高雄市長候選人賴瑞隆角逐2026年大選。其中，賴瑞隆也向高雄市民們，許下「4個第一」承諾，盼與市民們攜手延續高雄光榮，開創高雄下一個嶄新黃金十年，「心若定，高雄一定贏；路若明，高雄向前行！」

今日民進黨召開縣市長提名記者會，兼任黨主席的總統賴清德表示，3位候選人長期深耕地方、問政表現傑出，深獲鄉親肯定，且在各自縣市皆曾拿下最高票，是最能無縫接軌、延續地方建設、帶領縣市持續前進的人選。而嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁也親自到場，推薦接棒人選。

快新聞／就是他！民進黨正式提名「這3人」參選 賴瑞隆喊「四個第一」領高雄向前行

今日民進黨召開縣市長提名記者會。（圖／民視新聞翻攝）

賴瑞隆首先表示，「高雄是一座偉大的城市，有最理性無私、豪爽熱情的市民」，並指自己出身為基層的勞工之子，因為有高雄人的栽培，才可以讓他有機會用人生最精華的20年，為這片摯愛的土地全力以赴。

「這些年，我親眼見證高雄脫胎換骨，也親身參與城市從『被忽略』到『被重視』、從『承擔』走向『遠見』的每一刻」，賴瑞隆直言，高雄就像是台灣的縮影，更是一座充滿無限可能的夢想城市，自己從20年前，在市府任職服務，和公務團隊一起歷經舉辦世運會、爭取黃色小鴨、打造演唱會經濟、推動港灣轉型等，讓他與這座深愛的城市一起成長。

接著，賴瑞隆也向高雄市民許下「4個第一」承諾：1、團結第一，將會用最謙卑、最開放的態度向各界請益，團結戰友、團結市民、團結所有為高雄打拚的人；2、專業第一，重視專業並匯聚「大團隊」，與所有關心高雄的朋友，共同擘劃未來願景；3、市政第一，未來仍會秉持從政初心，聚焦市政第一，「為高雄全力以赴，捍衛市民權益、爭取建設不停歇」；4、高雄第一，他未來的每一個決策選擇，都將以高雄的利益為優先，「讓我們熱愛的高雄更好。」

快新聞／就是他！民進黨正式提名「這3人」參選 賴瑞隆喊「四個第一」領高雄向前行

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆。（圖／民視新聞翻攝）





賴瑞隆提到，高雄人勤奮認真，遇到困難堅持理想，得到肯定更加謙卑，面對未來穩健前行，「我，賴瑞隆，要用這樣的精神、誠摯的情感、專業的成績，與市民攜手延續高雄光榮，開創高雄下一個嶄新黃金十年」，他也在最後跟大家喊話，「心若定，高雄一定贏；路若明，高雄向前行」，相信用最謙卑的態度，凝聚最大的團結、最大的團結，會成就更好的高雄、更好的高雄，會造就最好的台灣。

