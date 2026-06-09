民進黨提名角逐新竹縣長！鄭朝方回應了 媒體人：看不懂這個布局

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民進黨終於拍板，確定提名竹北市長鄭朝方角逐新竹縣長，預計在明天上午選對會正式徵召。（翻攝自鄭朝方臉書）

民進黨在新竹縣長提名終於拍板，確定提名竹北市長鄭朝方角逐大位，消息曝光引發熱議。鄭朝方今（9）日回應，強調自己會持續做好市政工作，外界所關心的事情，明（10）日將會正式說明。資深媒體人王瑞德則po文表示，「看不懂這個布局」。

上個月民進黨新竹縣黨部辦理鄉鎮市長等提名登記時，未見鄭朝方前往登記，當時就引起外界許多揣測。此事相隔一個月後，民進黨終於拍板，確定提名竹北市長鄭朝方角逐新竹縣長，預計在明天上午選對會正式徵召，下午將由賴清德親自為鄭朝方披上競選彩帶。

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根據《聯合報》報導，鄭朝方於今晚回應此事，強調自己目前仍會持續做好相關的市政工作，至於大家所關心的事情，明天將會正式對外說明。他也不忘感謝大家的關心，並謝謝大家長期以來的支持與鼓勵。

王瑞德今於臉書po文談及此事，強調自己看不懂這個布局，「選舉是為了勝選，不是選爽的，明知竹北是新竹縣的心臟，放棄連任必成功的竹北，卻要鄭朝方去選必敗的新竹縣長，就像找莊競程去選新竹市長一樣，莫名其妙啊！」

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