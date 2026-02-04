民進黨提名這兩人競選連任！賴清德：周春米柔性治理、陳光復務實治理「續領屏東澎湖發展」

民進黨中執會今（4）日通過提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。黨主席賴清德介紹時指出，相信「柔性治理」的周春米縣長，與「務實治理」的陳光復縣長，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

賴清德致詞時介紹，周春米縣長無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。周春米縣長上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

賴清德笑說，在屏東周春米只要上台自我介紹，下面的民眾就會跟著喊「有春、又有米」，受到肯定跟支持可見一般。

賴清德再說，陳光復縣長如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出「不屈不撓」的精神。即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。對陳縣長而言，服務鄉親是責任，更是榮耀。他以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設解決運輸問題，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

賴清德強調，相信「柔性治理」的周春米縣長，與「務實治理」的陳光復縣長，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

（圖片來源：民進黨）

