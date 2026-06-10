民進黨提名選新竹縣長！鄭朝方「手握念珠」 賴清德讚：走天堂路

民進黨今（10）日正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，總統暨民進黨主席賴清德致詞時特別指出：「鄭朝方決心走一條天堂路。」另外鄭朝方被發現手握一串念珠，他親自說明這是趙秀容修女交給他的。

鄭朝方10日提名記者會上手握一串念珠引發關注。（圖／翻攝民進黨YT）

賴清德今日致詞表示，民進黨中執會今天提名鄭朝方競選新竹縣縣長，有以下幾層重要的意義，第一、鄭朝方是新竹縣土生土長傑出的客家子弟，新竹中學、台北大學法律系畢業，也擔任過民進黨客家部主任以及發言人，曾任行政院政務顧問、總統府參議，現任竹北市長，政績斐然。

廣告 廣告

賴清德指出，第二、鄭朝方多才多藝，是電視台、廣播電台主持人，還是金鐘獎得主，另外也是一個客家歌手，曾經獲得金曲獎提名，另外也是調香師，曾經得到加拿大品牌調香師的首獎，更難得的是，鄭朝方除了有藝術文化的天賦外，也是一個行政長才，擔任竹北市長4年，用法學的嚴謹、科技的現代、以及藝術文化的美感，成就出獨創的美學治理哲學，讓竹北市已經成為科學跟人文共存、產業跟生活共融的一座韌性宜居城市。

賴清德宣布提名鄭朝方選新竹縣長。（圖／翻攝民進黨YT）

賴清德並指出，鄭朝方擔任新竹縣長有什麼樣的意義？第一層意義是，因為新竹縣是台灣科技的重鎮，也是客家文化的家園，鄭朝方本身就是客家子弟，又熟知現代科技的重要性，所以鄭朝方擔任新竹縣長，將成為現代科技跟傳統文化之間的重要橋樑；第二，新竹縣是台灣科技的重鎮，移居的年輕人很多，年輕家庭最需要的就是行政效率，各項生活設施服務能夠好，鄭朝方在竹北市的市政建設裡面充分證明了有這樣的能力。

賴清德更說，鄭朝方決心走一條天堂路，因為新竹縣固然是台灣科技重鎮，但是仍然存在城鄉差距，鄭朝方是竹北市長，但是在竹東出生長大，非常知道新竹縣各鄉鎮之間的落差，要彌平這個落差是不容易的，除了要有深刻的理解之外，還要有好的行政經驗跟決心，所以鄭朝方說自己競選新竹縣長其中一個重要目標，就是要拉平新竹縣之間的城鄉差距，讓每一位鄉親都得到最好的服務，讓每一個鄉鎮都可以蓬勃發展，這條路很辛苦，鄭朝方特別說這條路是天堂路，但是鄭朝方有決心，以其過去的歷練跟竹北市的經驗，好好走完這條天堂路。

賴清德宣布提名鄭朝方選新竹縣長。（圖／翻攝民進黨YT）

鄭朝方受訪時，針對手上握著的念珠表示，這是趙姆姆（趙秀容修女）去年4月25日交給他的手尾念珠，趙姆姆29歲隻身來到台灣，選擇走進沒有水、沒有電的尖石鄉偏鄉，可以說是他從政的初衷，趙姆姆把這串念珠交給他，也是希望他接續為偏鄉服務，所以今天他特別帶著這一個祈禱的念珠放在手上，彷彿趙姆姆就跟自己在一起。

更多中天新聞網報導

民進黨正式提名鄭朝方參選新竹縣長 賴清德：決心走天堂路

藍白新竹組最強「鐵三角」 王世堅挺鄭朝方霸氣喊：勝敗已經很清楚

花蓮、金門、連江3超級艱困選區人選未定 陳培瑜：選對會工作還沒結束