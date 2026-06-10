民進黨提名鄭朝方參選新竹縣長 將對戰徐欣瑩

民進黨今天(10日)正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，將二度對戰國民黨推派的立委徐欣瑩。身兼民進黨主席的賴清德總統表示，鄭朝方將擴大其在竹北的政績至整個新竹縣，並致力弭平新竹縣的城鄉差距。鄭朝方則說，他將帶著4年的治理經驗，跨出竹北、走向全縣。

民進黨今天在中執會正式提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，並在會後召開提名記者會。身兼民進黨主席的賴清德總統親自為鄭朝方繫上競選背帶，並高呼「鄭朝方當選」。

賴清德致詞時表示，鄭朝方是新竹縣土生土長、傑出的客家子弟，不但具行政長才，讓竹北成為科學與人文共存、產業與生活共榮的宜居城市，政績斐然；且鄭朝方多才多藝，不僅是電視與廣播節目主持人，也是客家歌手與調香師。

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賴清德表示，鄭朝方除了能扮演現代科技與傳統文化間的重要橋梁，也將把他在竹北的政績擴大至整個縣市，並致力弭平新竹縣的城鄉差距。賴清德：『(原音)讓每一個生活在新竹縣的父老鄉親都可以得到縣政府最好的服務，讓每一個鄉鎮都可以蓬勃發展，根據他們的特色有一套發展計畫。這條路很辛苦，他(鄭朝方)特別說這條路是天堂路，但是他有決心以他過去的歷練跟竹北市的經驗，他會好好走完這條天堂路。』

鄭朝方說，他將帶著近4年在竹北累積的精準治理、創新美學與高效執政，跨出竹北、走向全縣。他並回憶自己在8年前首次被徵召參選新竹縣長的過程，表示他已從當年的「問號」變成「驚嘆號」。鄭朝方：『(原音)蔡英文總統也曾經說鄭朝方一點政治味都沒有，她覺得我很不一樣，她說「我們來幫助他」，她覺得鄭朝方沒有政治味是一個問號；但是賴清德總統他說鄭朝方不一樣，一點政治味都沒有，是驚嘆號，讓他來幫助新竹縣、改變新竹縣。』

鄭朝方在提名記者會中手持一串念珠，引發媒體的好奇。他說這是在新竹縣尖石鄉深耕半世紀的義大利籍修女、當地原住民口中的「趙姆姆」所贈送，他認為「趙姆姆」藉此希望他接續照顧原鄉及新竹縣的未盡之路。(編輯：宋皖媛)