民進黨提名鄭朝方參選新竹縣長！徐欣瑩喊「恭喜」：終於獲得奉旨提名

記者詹宜庭／台北報導

徐欣瑩回應竹北市長鄭朝方參選新竹縣長（圖／徐欣瑩辦公室提供）

民進黨今（10日）下午召開新竹縣長提名記者會，正式宣布由竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。對此，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩表示，恭喜鄭朝方經過半年再三的謹慎思考，終於獲得奉旨提名，國民黨新竹縣長的候選人，是經過公開的民主初選，獲得縣民支持而提名，因此她特別感到責任重大。她強調，藍白合已經凝聚共識，她更要團結所有新竹縣的鄉親好朋友，帶領新竹縣，迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代。

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徐欣瑩表示，首先，恭喜竹北市長鄭朝方，經過半年再三的謹慎思考，終於獲得奉旨提名。國民黨新竹縣長的候選人，是經過公開的民主初選，獲得縣民支持而提名，因此她特別感到責任重大。相信所有新竹縣民朋友最關心的，是新竹縣如何在國際快速變化的局勢中、AI的浪潮之中，能夠得到再一次的升級與發展。

徐欣瑩說，在現任縣長楊文科過去8年穩健的執政之下，她要提出「雙AI」的願景：第一「科技的AI」，能夠改善交通、醫療，增加更多政府的便民服務。第二「有愛的AI」，打造新竹縣13個鄉鎮市，成為溫暖有愛、長壽又健康的長健之鄉。徐欣瑩強調，藍白合已經凝聚共識，她更要團結所有新竹縣的鄉親好朋友，帶領新竹縣，迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代。

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