▲民進黨提名陳素月選彰化縣長，民眾黨提空汙與財政質疑。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨今（31）日正式提名立法委員陳素月參選彰化縣長，台灣民眾黨彰化縣黨部表示，彰化長期面臨空氣污染嚴重、地方財政資源不足等結構性問題，縣長人選不僅需要政治理念，更必須在關鍵政策上實際為地方爭取權益，但從過去紀錄來看，地方對陳素月的表現已出現不少質疑聲音。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭指出，在能源政策上，陳素月過去針對「核四核電重啟」公投投下反對票，卻未提出具體可行的替代方案。他表示，中部地區長期承擔火力發電與工業污染壓力，彰化又位於下風處，空氣品質惡化早已成為縣民最直接的「呼吸權」問題，「反核卻放任燃煤高轉，最後是由彰化人承擔健康風險，這樣的選擇，陳素月難辭其咎。」

在財政議題方面，温宗諭也質疑，陳素月在《財政收支劃分法》修法過程中同樣投下反對票，卻未見其為彰化爭取更合理的資源分配。他指出，彰化長期處於「人口多、資源少」的不利結構，在統籌分配款與重大建設資源上明顯落後其他縣市，更需要中央民代在關鍵時刻據理力爭，「但相關討論中，彰化的聲音卻顯得相當薄弱。」

民眾黨彰化縣黨部強調，縣長不是政治立場的代言人，而是必須對縣民健康、地方財政與長遠發展負責的行政首長。民眾黨主張以科學、專業與務實態度面對能源選擇，並透過制度改革改善地方財政結構，真正守住彰化人的呼吸權與發展權。

民眾黨彰化縣黨部也強調，未來各級民代提名人選將持續提出具體政策，接受縣民檢驗，盼為彰化帶來更理性且務實的政治選擇。