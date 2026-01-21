民進黨提名高嘉南市長 賴清德喊話：不團結一定會輸

民進黨今天(21日)召開中執會，會中根據初選結果通過提名立委賴瑞隆參選高雄市長、立委陳亭妃出戰台南市長、立委蔡易餘參選嘉義縣長。兼任民進黨主席的賴清德總統提醒「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」、「從初選脫穎而出並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始」，呼籲被提名人要扮演領頭羊，整合地方、團結打贏年底選戰。

民進黨備戰2026年縣市首長選舉，上週根據「民進黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」規定相繼完成高雄市、嘉義縣及台南市3個「初選區」民調作業，隨後於21日召開中執會，正式通過提名立委賴瑞隆、立委陳亭妃及立委蔡易餘分別征戰高雄市、台南市及嘉義縣。

民進黨於中執會後召開提名記者會，由兼任黨主席的賴清德總統親自為3位被提名人繫上競選背帶。賴清德說，此次提名的3位縣市長參選人都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。

面對黨內初選競爭激烈，賴清德也特別作出兩點提醒。第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」；第二，「從初選脫穎而出並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」



賴清德呼籲被提名人要扮演領頭羊，整合地方、團結打贏年底選戰。

賴清德說，在初選過程中，黨內同志間難免會有競爭，如今初選已結束，他期盼被提名的候選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。

賴清德強調，嘉義縣、台南市與高雄市都是歷任民進黨縣市長一棒接一棒，努力建立起的「綠色執政、品質保證」地方典範，選民必將會以更高的標準檢驗民進黨的提名人選，他期許賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘要如同職棒球隊取得挑戰總冠軍賽的資格，拿出拚戰精神、全力以赴，才有機會拿下總冠軍獎盃。賴清德說：『(原音)他們3個對各縣市都提出非常好的藍圖，我們深信如果當選之後一定可以無縫接軌，讓高雄、台南、嘉義縣能夠繼續往前進步。所以我敬請全國父老鄉親繼續支持民進黨提名的候選人，讓民進黨執政的縣市鎮能持續進步。』

賴清德也要求民進黨的縣市長參選人發揮母雞的角色，務必更加勤走地方，提出有利人民的政見與市政藍圖，不僅自己要當選，還要帶領民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長參選人打出全壘打。(編輯：許嘉芫)

