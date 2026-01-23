民進黨提案將黃國昌移送紀律委員會 在野黨挾人數優勢以55：50封殺提案

民眾黨主席黃國昌涉嫌洩漏國防機密，立法院民進黨提案移送紀律委員會，但遭藍白在野黨聯手封殺。（圖片來源／范雲粉專）

民眾黨主席暨黨團總召黃國昌本月19日遭破獲挾帶國防機密文件離開國防機密會議，全程1分15秒且有42秒位於監視器死角，涉嫌觸犯國家機密保護法。

對此，立法院民進黨團繼昨日由黨團書記長陳培瑜向台北地檢署提出告發之外，本（23）日亦在立法院會提案要求將黃國昌移送立法院紀律委員會懲處。

民進黨團提案將黃國昌移送紀律委員會

民進黨團提案指出，黃國昌於1月19日本院外交及國防委員會機密專案報告發言結束後，約上午10時40分05秒許，將軍購機密會議資料攜出而離開秘密會議現場，直至上午10時41分20秒許方返回秘密會議現場。

民進黨團提案續指，黃國昌共計將涉及軍購國防之重要機密資料攜出會議堂長達1分15秒，當中約42秒處於監視器無法拍攝之處，且當下另有手持具備拍照、錄影功能電子設備之助理隨行；已涉嫌刺探、蒐集國防機密會議資料進而對外洩漏或交付國防機密等情，自當予以調查釐清。

民進黨團提案強調，黃國昌並非初次擔任立法委員，對於機密會議內之各項機密資料不得攜出、對外宣洩之規範（立法院議事規則第48條、第50條）理應知悉甚詳，則黃國昌事後辯稱係一時疏漏而夾帶外攜云云，顯屬違背經驗法則之卸責辯詞。

民進黨團提案表示，黃國昌不僅未向社會大眾道歉，甚至辯稱遭到抹黑。提案也強調，無論係故意或過失（即不小心），均已涉嫌「國家機密保護法」第32條、第34條、刑法第109條至第110條之違反，亦與「立法委員行為法」第10條、「立法院議事規則」第48 條、第50條之規範有違；爰依「立法院議事規則」第52 條之規定，將黃國昌委員移送本院紀律委員會議處。

吳思瑤：違法不能姑息、洩密不能縱容

對於提案將黃國昌移送立法院紀律委員會，民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤表示，民進黨團此一提案，雖然藍白透過表決就會封殺此案，但違法不能姑息，更不能縱容涉及惡意洩漏國家機密的犯罪行為，

「雖然黃嫌任期只剩最後6天、雖然藍白透過表決就會封殺此案」，吳思瑤強調：「但該提的案，我們一定要提！國有國法，院有院規！該算的帳還是要算！」

民進黨立委王義川也表示：「一早就要幹大事，把黃國昌移送紀律委員會，但國民黨會拚了命的掩護，我們就看等一下的表決嘍！」

張惇涵趁機大酸黃國昌

在表決之前，行政院秘書長張惇涵率中選會委員被提名人前往拜會立法院民眾黨團，他並針對民眾黨團提出「不在籍投票」立法公聽會，指出中選會已將22個縣市選委會就不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見，並整理成書面報告。

引發側目的是，張惇涵趁著黃國昌在場時，表示這些書面報告提供給民眾黨團參考，希望在審議相關法案的時候，能夠更充分、更理性的討論。引發側目的是，張惇涵在送上書面報告時，對涉嫌洩漏國防機密資料的黃國昌說：「這不是密件，可以帶出去看。」

藍白否決提案，范雲曝：黃國昌邊投票邊講電話

立法院召開院會後，一如民進黨預期，藍白在野黨挾人數優勢，以反對55票、贊成50票否決提案。民進黨不分區立委范雲表示，今天最重要的事就是針對黃國昌把秘密會議文件攜出，民進黨黨團遞出提案，將黃國昌送交紀律委員會，這樣的事情絕對不應寬容。

但在表決之後，范雲遺憾表示：「我們提案要將攜出機密文件的黃國昌送紀律委員會，但這個討論議程再次被否決。結果，黃國昌邊投反對票，邊講電話…」而黃國昌也未迴避涉己議案，投下了反對票。

