民進黨提案「選舉放假兩天」！林濁水怒斥「鬧夠了沒」

立法院藍白持續推動「不在籍投票法草案」立法，民進黨黨團則提出「強化民主投票促進法草案」反制，主張選舉、罷免及公投投票日及其前一日均放假一日，反遭前立委林濁水批評「鬧夠了沒有」。

圖為2024總統和立委選舉投票。（示意圖/資料照）

民進黨日前提出「強化民主投票促進法草案」，主張在選舉、罷免及公投的投票日及其前一日均放假一天，以保障公民返回戶籍地行使投票權。該提案已於11月28日提交委員會審查。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，這一措施是為了促進投票並防範未來選舉的風險。

對於民進黨團提案選舉放假2天，林濁水直言鬧夠了沒。

然而，林濁水對此提案表示強烈反對，他今天（2日）在社交媒體上發文質疑：「選舉放假兩天，投票前一天也放假，鬧夠了沒有？」他認為這樣的做法不僅過於寬鬆，還可能影響選舉的公平性。

此外，國民黨立委林沛祥也表示雖然大家都歡迎放假，但應該借鑒其他國家在不在籍投票方面的經驗，與其創立一個新的先例，倒不如去了解過去其他國家如何落實不在籍投票。

