民進黨提温世政參選縣長戰許淑華 賴清德暖喊：不要讓南投人失望

民進黨今（14）日中執會針對「2026年南投縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決，提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，挑戰現任縣長許淑華。會後，民進黨舉行提名記者會，黨主席賴清德也親自出席致詞。

賴清德指出，温世政是南投土生土長的子弟，不僅是牙醫診所與植牙美容中心院長，也長期擔任牙醫師公會及專業團體理事長，具備完整專業歷練與公共事務經驗。並強調，南投對民進黨候選人而言，本就是一場艱困的選戰，尤其面對現任縣長競選連任更是不易。但從温世政願意站出來的那一刻，就能看出他對故鄉的深厚情感與承擔，呼籲南投鄉親支持這位願意全心奉獻的温世政醫師。

提名記者會上，温世政被問及民進黨過去20年未曾在南投縣勝選，以及是否向賴清德請益翻轉選戰策略。他表示，賴清德曾親自與他分享從政與服務地方的經驗，並鼓勵他回到家鄉南投投入公共服務。

温世政指出，賴清德還以聖經故事勉勵他「施比受更有福」，並提到，當願意放下在台北累積的一切、回到家鄉奉獻時，所獲得的「富有」並非物質，而是內心的快樂與更多人的支持。這番話也促使他下定決心返鄉投入選戰。

温世政表示，賴清德給予他高度自主空間，並未具體指示選戰策略，只勉勵他「做你自己，不要讓南投人失望」。他也將這句話視為競選的核心主軸，強調自己一向投入公益、服務社會，將以實際行動回應鄉親期待。

談及若未來有機會向中央爭取資源，温世政表示，首要關注的是醫療建設，尤其是偏鄉醫療服務。他指出，自己已與南投鄉親及衛生局討論相關議題，未來希望結合行動醫療方式，將設備帶進仁愛、信義等偏鄉地區，補足醫療資源不足的問題。

温世政也提到，中央在「健康台灣韌性計畫」中已編列相當多經費給南投，但地方目前更缺乏的是醫療與專業人力。他表示，未來將向中央爭取更多人力支援，同時也呼籲南投青年返鄉投入地方建設，強調「南投要自己救」，並希望以自身返鄉的行動帶動更多北漂青年回流。

