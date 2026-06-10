民進黨提鄭朝方選新竹縣長 徐欣瑩：「奉旨提名」與藍經民主初選不同

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

新竹縣長侯選人徐欣瑩。李政龍攝



記者周志豪／台北報導

民進黨今正式提名竹北市長鄭朝方參選年底新竹縣長選舉，國民黨新竹先長參選人徐欣瑩回應，恭喜鄭經過半年再三的謹慎思考，終獲「奉旨提名」，並強調國民黨竹縣長參選人是經民主初選而提名，徐特別感到責任重大。

徐欣瑩表示，藍白已凝聚共識支持，自己會盡力團結所有新竹縣鄉親好朋友，在現任縣長楊文科8年穩健執政下，進一步帶領新竹縣，迎向幸福、快樂、欣欣向榮的新時代。

徐欣瑩認為，新竹縣民朋友關心的是新竹縣如何在國際快速變化的局勢中、AI的浪潮之中，能夠得到再一次的升級與發展。

更多太報報導

AI時代來臨 葛如鈞：台灣有機會把城市智慧連成一張網

複製竹縣、宜蘭「黨內助選」經驗 立院國民黨團將組2026九合一選舉助選團

藍縣市長選戰提名最終章 7/1徵召6執政縣市長拚連任、行動中常會6/24台東開跑