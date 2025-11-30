民進黨提2天選舉假 黃國昌：目的是阻礙年輕人投票

民眾黨主席黃國昌質疑民進黨害怕年輕人投票，而阻擋國內移轉投票。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕藍白推動「不在籍投票」專法，民進黨團提出「強化民主投票促進法草案」做為對案，明定投票日及前1日均應放假1天，提升公民行使參政權的便利性，民眾黨主席黃國昌今受訪回應，會用最開放的態度審慎討論，但他也批評民進黨這些手段，是民進黨因為害怕年輕人出來投票，而阻擋國內移轉投票的策略。

黃國昌今早到新北市新店區公館崙福德宮進行活動前接受媒體聯訪，他表示，對民進黨來講，過去把國內移轉投票打成是中共介選，現在就要透過其他方式來阻擾國內移轉投票，希望民進黨好好看看世界各國，國內移轉投票早就成為常態，不要把國內移轉投票視為洪水猛獸。2對於投票前多放假1天看法，他說，之前在黨團協商就講過，「我們會用最開放的態度來審慎討論。」

黃國昌質疑，過去民進黨砍了勞工7天假，今年要還給勞工假期，對於在投票前要多放假1天，從來提都沒提，他強調，看起來民進黨這些手段，只是要阻擋國內移轉投票的策略，最重要的目的是，民進黨害怕年輕人出來投票，希望利用年輕人，可能因為學業、工作，沒辦法出來投票，要阻礙年輕人出來投票，「我覺得這才是民進黨真正最大的目的。」

