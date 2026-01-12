民進黨擬徵召温世政參選投縣長 許淑華：期待是場君子之爭

許淑華期許縣長選舉是一場君子之爭。（記者扶小萍攝）





2026南投縣長選戰，民進黨選對會拍板由新北市牙醫師公會理事長温世政出戰尋求連任的南投縣長許淑華，稍早許淑華受訪時表示，民進黨這張牌「打得蠻好」，對這位返鄉服務的候選人感到驚艷，她期待和對手正面交峰打一場以政見為主的君子之爭，而不是淪於口水戰。

許淑華今日談及民進黨擬徵召温世政返鄉參選表示雖然不認識温醫師，但自簡歷中得知温是炎峰國小與草屯國中畢業，是她的學長，且是學霸級人物，在新北市擁有牙醫事業體。她並得知近日温世政也在拜訪地方宮廟，提出對地方一些想法與理念，令她頗為期待。

許淑華強調，南投縣醫療資源相對匱乏，長期依賴單向支援或巡迴醫療等非常態方式。她樂見温世政憑藉醫療專業背景，提出具體改善方案，並期待雙方能針對南投未來整體發展交換意見，「他的好的我們也很願意學習」，同時也希望分享自己主政三年多來在交通、社福等面向的努力，彼此交流互相切磋。

許縣長重申以往選舉每每藍綠攻防淪為口水戰，縣民聽不到實質的政見，歡迎任何「北漂」或任何學子能回到南投來服務，期待能聽到對手更多選舉的政見，許淑華也認為民進黨此次推出非典型政治人物參選的這張牌「打得蠻好」，可望有助於帶來一場令人耳目一新的選戰，對於南投縣整體的發展是好事。

她並說在地方上不論在那個基層層面都希望能為南投縣做出更好的貢獻。歡迎他返鄉服務，期許來一場君子之爭。

她也提到學生時期並不認識這位大她兩三屆的學長，但從學歷顯示他是53歲左右，「或許可以回學校翻翻舊資料，應該會蠻溫馨的」。

對於這場即將展開的縣長選戰，許淑華定調正面交流，期盼避免口水戰，聚焦南投的未來，讓縣民來理性選擇。

