民進黨擬提名温世政選南投縣長 許淑華盼君子之爭

（中央社記者吳哲豪南投12日電）民進黨選對會建議提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，南投縣長許淑華對此回應，民進黨提名的人選讓她驚豔，希望這場選戰聽到更多選舉政見，來場君子之爭。

民主進步黨原定7日召開選對會，建議提名温世政參選南投縣長，交由當天下午的中執會通過，但因空軍F-16V花蓮外海失聯事件，時程延後。民進黨今天召開選對會，建議提名温世政參選南投縣長，提名案將交由14日的民進黨中執會通過，中執會後接著召開提名記者會。

針對民進黨將提名温世政參選南投縣長，國民黨籍現任縣長許淑華接受媒體聯訪時說，民進黨推出的縣長人選滿讓她驚艷，雖不認識温世政，但是對方學經歷非常優秀，可說是學霸。她特別聽到，這幾天温世政開始拜訪地方宮廟，或是提出一些對南投的想法跟理念。

許淑華說，她很期待能夠聽到温世政對南投縣目前醫療比較偏遠、醫療資源比較貧瘠該如何處置，她期待未來是一場君子之爭。

許淑華指出，每一次縣長選舉到最後，藍綠攻防之間都落入口水戰，很多縣民聽不到彼此的政見，如果雙方定調是以南投縣未來整體發展，彼此提出自己的看法，讓縣民來做選擇，她個人非常樂見，尤其南投縣長期在醫療上都依靠單向的支援，或是巡迴式的醫療，她也很期待聽到對手在這方面的想法。

許淑華說，她也希望把這3年多來，縣府所做的努力，無論是在交通、社福等各種面向，希望能給温世政做一些參考，彼此交流。

許淑華指出，民進黨這次打出一張好牌，她覺得這次民進黨提出來人選跟以往不一樣，打一場清新選戰對民進黨來講在南投是好事，希望這場選戰能聽到温世政提出更多選舉政見，來場君子之爭，也盼對手最後別被政治汙染。（編輯：李錫璋）1150112