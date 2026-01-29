民進黨擬提34席參選新北議員 多選區競爭激烈

新北市第8選區議員將從10席變成9席，民進黨提名5席，現任廖宜琨、彭一書、林銘仁、卓冠廷將尋求連任，新人吳昇翰、高乃芸、朱誼臻投入初選，競爭十分激烈。（民進黨新北市黨部提供）

民進黨中央黨部29日公布民國115年六都議員提名初選公告，新北市11個選區共提名34人，領表登記時間為2月4日至10日，應繳納費用包括登記費20萬元、民調費20萬元及保證金10萬元。其中第4選區（蘆洲、三重）提6席，全台最多；第5選區（板橋）及第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）各提5席，皆含女性保障1席。

公告指出，第1選區（石門、三芝、淡水、八里）提2席、第2選區（林口、五股、泰山）2席、第3選區（新莊）4席、第4選區（蘆洲、三重）6席、第5選區（板橋）5席、第6選區（中和）3席。

廣告 廣告

第7選區（永和）2席、第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）5席、第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）2席、第10選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）1席，第11選區（金山、汐止、萬里）2席。

第2選區民進黨現任李宇翔已表態爭取連任，前議員賴秋媚的女兒戴翎育已成立服務處與懸掛戶外形象廣告，準備爭取綠營的1席。第5選區歷來是兵家必爭之地，每屆參選人數爆炸，民進黨擬提5席，除現任戴瑋姍、黃淑君、石一佑尋求連任外，另有不少新人躍躍欲試。

第8選區將從10席變成9席，民進黨提名5席，現任廖宜琨、彭一書、林銘仁、卓冠廷將尋求連任，新人吳昇翰、高乃芸、朱誼臻投入初選，競爭十分激烈。而第7選區、第9選區前議員羅文崇及張志豪將捲土重來，2人也將被提名。

【看原文連結】