民進黨擬明日徵召竹北市長鄭朝方參戰新竹縣長！提名記者會賴清德親披背帶

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民進黨原訂上週召開選對會徵召竹北市長鄭朝方選竹縣、陳光復妻子吳淑瑾選澎湖縣長，卻因飛官失事事件取消。據了解，民進黨明（10）日將召開選對會，並於下午中執會通過後舉行提名記者會，正式徵召鄭朝方參戰新竹縣長。

民進黨原訂上週開選對會，處理新竹縣長徵召竹北市長鄭朝方、澎湖縣長徵召現任縣長陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」兩案，並在中執會通過後，下午正式提名鄭朝方、參戰苗栗市長的林月琴兩人。不過由於發生兩名飛官殉職事件，明日選對會暫時取消，自然也沒有下午的提名記者會。

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不過，民進黨選對會明日上午將再度召開會議，民進黨今日下午發布採訪通知，預計明日中執會後召開民進黨縣市長提名新竹縣記者會，先由黨主席賴清德致詞，接著預計由新竹縣長候選人鄭朝方致詞，並由賴清德親自為鄭披上競選背帶。

（圖片來源：鄭朝方臉書）

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