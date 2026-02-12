民進黨支持度回升12% 黃暐瀚:不是賴清德做對、是國民黨做錯

資深媒體人黃暐瀚在農曆春節前最後一集《暐瀚觀點》中,以「親美友日的國民黨還在不在?」為題,深度剖析國民黨路線轉變。黃暐瀚表示,他仍是2008年那個「不統不獨不武、堅持捍衛中華民國主權」的黃暐瀚,但國民黨已經不是當年的國民黨。

黃暐瀚指出,1996年台海飛彈危機時,李登輝以「反共護台」為訴求,當時競選文宣明確指出「中共文攻152次、武嚇7次」,呼籲選民站出來反對中共威脅。2008年馬英九競選時也強調「堅決捍衛中華民國主權、台灣的主體性」,競選總部叫「台灣加油讚」,競選歌曲是「台灣好」、「台灣向前行」,外交政策主張「親美友日和中」。

廣告 廣告

黃暐瀚表示,馬英九執政八年對美軍購達6000億元,比前任陳水扁還多,當時沒有人說「AIT處長只不過比科長大一點」。馬英九時期也積極發展對日關係,311大地震時馬前總統親自打電話募款,並談成台日漁業協定。

黃暐瀚批評,現在的國民黨明顯變成「疑美疑日」,美國要賣武器就說都是爛的,對日本也充滿懷疑。他強調「反綠不一定要反美反日」,可以同時親美友日又反綠,「對外團結、對內競爭」才是正道。

黃暐瀚引用最新民調指出,賴清德滿意度已黃金交叉達45.5%,民進黨支持度從去年8月23%回升至35.5%。他認為這不是民進黨做對什麼,而是國民黨在大罷免後的態度,與台灣中間選民漸行漸遠。黃暐瀚呼籲國民黨政治人物,應該重拾親美友日路線,否則將成為2028重回執政的最大障礙。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《暐瀚觀點》！

更多品觀點報導

超人力霸王發威！ 高雄「擊餓」美食對決首週人潮爆棚

《拳皇’97》熱血回歸 駁二動漫倉庫推《K.O.格鬥祭》跨界登場

