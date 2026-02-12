民進黨支持度回升12% 黃暐瀚:不是賴清德做對、是國民黨做錯
資深媒體人黃暐瀚在農曆春節前最後一集《暐瀚觀點》中,以「親美友日的國民黨還在不在?」為題,深度剖析國民黨路線轉變。黃暐瀚表示,他仍是2008年那個「不統不獨不武、堅持捍衛中華民國主權」的黃暐瀚,但國民黨已經不是當年的國民黨。
黃暐瀚指出,1996年台海飛彈危機時,李登輝以「反共護台」為訴求,當時競選文宣明確指出「中共文攻152次、武嚇7次」,呼籲選民站出來反對中共威脅。2008年馬英九競選時也強調「堅決捍衛中華民國主權、台灣的主體性」,競選總部叫「台灣加油讚」,競選歌曲是「台灣好」、「台灣向前行」,外交政策主張「親美友日和中」。
黃暐瀚表示,馬英九執政八年對美軍購達6000億元,比前任陳水扁還多,當時沒有人說「AIT處長只不過比科長大一點」。馬英九時期也積極發展對日關係,311大地震時馬前總統親自打電話募款,並談成台日漁業協定。
黃暐瀚批評,現在的國民黨明顯變成「疑美疑日」,美國要賣武器就說都是爛的,對日本也充滿懷疑。他強調「反綠不一定要反美反日」,可以同時親美友日又反綠,「對外團結、對內競爭」才是正道。
黃暐瀚引用最新民調指出,賴清德滿意度已黃金交叉達45.5%,民進黨支持度從去年8月23%回升至35.5%。他認為這不是民進黨做對什麼,而是國民黨在大罷免後的態度,與台灣中間選民漸行漸遠。黃暐瀚呼籲國民黨政治人物,應該重拾親美友日路線,否則將成為2028重回執政的最大障礙。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《暐瀚觀點》！
更多品觀點報導
超人力霸王發威！ 高雄「擊餓」美食對決首週人潮爆棚
《拳皇’97》熱血回歸 駁二動漫倉庫推《K.O.格鬥祭》跨界登場
其他人也在看
爆鄭麗文、張顯耀「擋下藍版軍購條例」 親藍粉專點名怒轟：可以放過大家了嗎
民眾黨新任黨團總召陳清龍今（11）日透過記者會證實，除了白營自提的軍購條例之外，將同意院版條例付委，各界看好綠白在新會期達成合作共識；政治粉專「不演了新聞台」則透露，國民黨版規模超過8000億元的軍購特別條例，之所以沒能在上個會期提案，竟是因為被國民黨主席鄭麗文、國民黨智庫國家政策研究基金會執行長張顯耀等人擋下。「不演了新聞台」透過臉書指出，國民黨版的軍購條......
國民黨變了？黃暐瀚細數「半年幹這些事」怒問：真有走在重返執政路上嗎
行政院版1.25兆國防特別條例遭到藍白阻擋，民眾黨團日前表態讓國防特別條例與預算付委併案審查，然而國民黨團總召傅崐萁仍採取杯葛的立場嗆「絕對不放行」，面對國民黨如今的立場，資深媒體人黃暐瀚就發文質疑「親美友日的國民黨，還在不在？國民黨真的有走在重返執政的路上嗎？」
全球押注台北、立委卻擋軍購？媒體人開罵了
[NOWnews今日新聞]總統賴清德11日親自出面，呼籲在野黨儘速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例；國民黨團總召傅崐萁則強烈反擊，痛批賴清德以話術渲染情勢，並首度證實國民黨將提出自家版本，與民...
國民黨不斷「質疑」有用嗎？賴清德民調黃金交叉 黃暐瀚：真有要重返執政嗎
總統賴清德的民調在去年大罷免後創下新低，不過近期各家民調卻顯示，賴的支持度再度出現黃金交叉，媒體人黃暐瀚評論，若要說過去半年綠營做對了什麼，不如看看藍營這半年的表現，一下質疑美國、一下質疑軍購，「質疑到最後，民調一直落」，國民黨是否真的有走在重返執政的這條路上。
「全世界僅高市早苗和賴清德抗中！」郭正亮喊話國民黨：堅定站起來反對綠滅台路線
日本首相高市早苗日前帶領自民黨在眾議院改選中大獲全勝，高市早苗抗中保日、激進民族主義的路線引發國際關住，而在台灣有不少人推測總統賴清德未來將效仿高市早苗的做法。對此，前立委郭正亮在網路節目《亮話天下》表示，民進黨現在有抗中保台和台美合作兩個議題，這兩大議題會一路延續到2028年，且會越來越激烈，這兩條路對台灣而言充滿風險，路會越走越窄，然而卻聽不到國民黨強而......
柯志恩民調大輸？林濁水揭票房毒藥：一路悲
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰提前升溫，根據《東森新聞》最新民調顯示，民進黨立委賴瑞隆以45.5%支持度，大幅領先國民黨立委柯志恩的26.2%，雙方落差達19.3個百分點，幾近兩成差...
賴清德民調逆轉！黃暐瀚：藍營丟了這優勢
[NOWnews今日新聞]總統賴清德近期施政滿意度回升，信任度超越不信任度形成黃金交叉。資深媒體人黃暐瀚分析原因，並非全然是綠營表現突出，而是藍營近半年來的表現令人堪憂。包括質疑軍購、台美關稅、台積電...
中配立委爭議／李貞秀財力驚人！不畏外界質疑豪奢 認了「有買保時捷」
民眾黨中配立委李貞秀本月遞補擔任民眾黨不分區立委，她至立法院報到時，穿著一雙要價將近4萬元的愛馬仕小白鞋，引發外界關注其雄厚財力。事實上，李貞秀除了出身科技業，後來還自己創業，財力本就不可小覷；她曾經強調，每一分錢都是合法取得，而針對近期被爆料曾買保時捷，她則笑說「爆料的型號錯了」，但確實有買保時捷。
藍放話不通過政院版軍購條例 民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨日親上火線，催促在野黨盡速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例，並示警若條例卡關恐讓台灣跌出美方軍售優先名單。國民黨團總召傅崐萁則表示，國民黨將提出自己的版本...
林國成罵賴清德「X你娘」被起訴從重量刑 網炸鍋酸：民主國家？
民眾黨前立委林國成在去年反罷免活動中，在台上持麥公開用三字經「X你娘」辱罵總統賴清德，整個過程被網路直播放送。儘管林國成隨後道歉，坦承「一時情緒失控造成失言」，不過賴清德仍提出告訴。北檢12日偵結，依公然侮辱起訴，建請從重量刑。PTT鄉民嘲諷，「馬英九有用過辱罵國家元首辦過人嗎」、「還好紅姨罵得是馬英九」、「大港開唱罵那麼多年沒事」、「紅姨那個真的看得出馬的氣度」、「心眼跟屁眼一樣小」、「笑死2026在中華民國不能辱罵元首」、「馬英九的氣量不是賴能比的」、「說個笑話，鬼島是民主國家」、「大家都知道校長心眼很小的」。針對民眾黨去年7月20日「民主起義！反罷要贏 台灣要贏」活動，林國成前委員遭賴清德總統提告台北地檢署今（12）日起訴一事，民眾黨回應，尊重賴總統法律上之權利，不過林前委員已於第一時間公開道歉並自省，期盼司法能給予公正裁決。未來，民眾黨全體公職人員將持續精進，並為全民衝鋒陷陣，不負所託。更多新聞推薦 ● 台美簽定「對等貿易協定」 七大工商團體聯合聲明籲立院速審避「韓國案例」重演
國民黨團嗆明了！傅崐萁：軍購特別預算「不會通過政院版本」
針對總統賴清德今（11日）親上火線，催促在野黨盡速審議行政院提出的1.25兆元國防特別條例，並示警若條例卡關恐讓台灣跌出美方優先名單。國民黨立院黨團總召傅崐萁強力回應，痛批賴清德以話術蒙蔽國人，並首度證實國民黨將提出自己的版本並與民眾黨協商，且將入法要求美方給予實質且具體的交貨期程保證；他並強調，政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。
賴總統提3個事實 盼國際了解中國不會停止對外擴張
（中央社記者溫貴香、葉素萍台北12日電）總統賴清德接受法新社專訪，提出期盼國際社會了解3個事實與台歐合作3面向。賴總統說，如果台灣被中國併吞，中國不會停止向外擴張的腳步，反而會變本加厲，影響印太區域和平穩定，也會改變以規則為基礎的國際秩序。
民進黨派誰戰蔣萬安？周玉蔻放話：若派「他」就去扔100顆雞蛋
民進黨2026台北市長人選尚未公布，目前被點名的潛在人選有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及呼聲十分高的立委王世堅等人，外界相當關注首都之戰由誰出馬對抗現任市長蔣萬安。對此，媒體人周玉蔻在節目《新聞放鞭炮》放話，若民進黨要派王世堅出戰，她會去「扔100顆雞蛋」，民進黨應該不會笨到去提名他。無黨籍立委高金素梅日前因涉貪遭搜索調查，王世堅表示，相信高金素梅......
賴清德喊話朝野速審國防預算 鄭麗文提2標準：國民黨不可能鬆手
總統賴清德今天（11日）在總統府開記者會，呼籲朝野儘速審議通過「國防特別預算條例」。對此，國民黨主席鄭麗文在中常會上表示，國民黨一直高度關注國防特別預算的內容，但國民黨只
關稅談判結果出爐！最新民調曝 61%滿意、超過7成盼立院盡速審議
台美關稅談判日前已有結果，對等貿易協定有望在本週正式簽署。民進黨中央今（12）日由政策會執行長吳思瑤及發言人吳崢召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，其中高達61%民眾表示滿意，更有74.1％民眾希望立法院盡速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，皆有超過5成贊成盡速審議。
乾眼不只是缺水！不理恐害角膜受損 醫揭「多吃4食物」：護眼、防發炎
現代人手機不離身，長時間盯螢幕，容易造成眼睛不適。營養醫學專家劉博仁表示，手機滑久了容易發生乾眼問題，不只是眼睛太乾所致，也可能是眨眼次數變少、油脂腺阻塞、抗發炎能力下降，長期忽視乾眼問題，可能造成角膜受損，平時除了適當休息，也可以多補充水分，及富含Omega-3脂肪酸及維生素A的食物。
揭藍營票房毒藥！吳子嘉見何欣純民調狂升 嗆「國民黨候選人倒大楣」
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，對比綠營多縣市迅速完成徵召、初選，藍營多地難產分裂，黨內對黨主席鄭麗文領導也出現雜音。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉批評鄭麗文愛製造事端，還執意參加「鄭習會」讓自己淪為票房毒藥，直言「國民黨就垮掉了嘛！」
台美簽署對等貿易協定 國民黨：啟動專案監督機制
（中央社記者王承中台北13日電）台美簽署對等貿易協定（ART），國民黨今天表示，這份協定並非政府所宣稱的「重大突破」，國民黨團將啟動專案監督機制，嚴格把關相關法規與執行細節，確保民眾餐桌安全與孩子校園飲食健康不被犧牲。
曾嗆「斬首」高市早苗！陸大阪總領事薛劍露臉 稱中日關係嚴峻複雜
曾揚言對日本首相高市早苗「斬首」的大陸駐大阪總領事館薛劍，10日出席領館舉辦的新春招待會，他表示，當前中日關係「嚴峻複雜」，但中方政策「立場明確一貫，不會有任何動搖和改變。」
台美關稅簽署降到15%！民眾黨怒喊：賴清德漫天大謊、脅迫國會
台美對等貿易協定（ART）今（13）日清晨正式簽署，台美關稅確立降到15%且不疊加。對此，民眾黨痛批，欺騙人民，最後脅迫國會，談判過程徹底黑箱，民進黨當年對著馬政府疾呼「服貿簽訂前不能講、簽訂後不能改，完全是行政獨裁」，現在宛如迴力鏢打向自己。