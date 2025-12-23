民進黨支持度暴增「比藍白加起來還多」 游盈隆：這2事在野支持者也不挺

台灣民意基金會今日發布最新國政民調，其中政黨支持度部分出現驚人變化。資料照，陳祖傑攝



台灣民意基金會今日（12/23）公布最新民調，結果發現在執政團隊展現強勢作為與大罷免風暴趨於平息的背景下，民進黨支持度呈現顯著領先態勢，以38%支持度穩居第一大黨，領先居次的國民黨17.8個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，與11月相比，台灣人政黨支持傾向出現巨大變化，民進黨谷底反彈，一舉飛升7.3個百分點到38.4%，創下2020年8月以來的新高。

針對「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨…等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現38.4%民主進步黨，20.6%中國國民黨，16.7%台灣民眾黨，1.6%其他政黨合計，22.2%沒特別支持哪一個政黨，0.4%不知道。換句話說，最新民意顯示20歲以上台灣人，三成八支持民進黨、二成一支持國民黨、一成七支持民眾黨，其他小黨合計1.6%，自認不偏向任何政黨的中性選民則佔二成二。

台灣人政黨支持傾向。台灣民意基金會提供

民進黨支持度暴增 賴清德「火力全開」穩定執政黨基本盤

游盈隆表示，台灣人政黨支持傾向和上個月相比，出現巨大變化，民進黨支持者暴增7.3個百分點，反之國民黨支持者則銳減5.2個百分點；另民眾黨支持者增加2個百分點，中性選民下滑2.5個百分點。換言之，2025年底藍白支持者總數比綠營支持者總數還少1.1個百分點，和上個月藍白加起來領先綠9.4 個百分點相比，無疑是一個戲劇性的大轉變

近2個月政黨支持度變化。台灣民意基金會提供

游盈隆指出，這項數據傳達了一個明確的政治訊號，即民進黨在經歷了 2025 年長達8個月的政治震盪後，目前依然掌握著最強大的民意基礎，其支持度不僅超過國民黨與民眾黨的總和，更顯示出執政黨的核心基本盤在近期政治攻防中已趨於穩固。

游盈隆分析，民進黨支持度的穩定與總統賴清德近期「火力全開」的策略密不可分。自 11 月以來，賴總統透過召開國安高層會議、宣布鉅額國防特別預算，以及密集接受《紐約時報》等重量級國際媒體專訪，成功將政治議程從國內的朝野衝突轉移至國防、外交與兩岸安全等有利領域。這種由外而內的強勢作為，不僅重新奪回了政治話語權，更有效地凝聚了支持者的信心，使得綠營傳統支持者在民調中展現出明顯的「歸隊」跡象。

公教年金修法、擱置國防預算自己人也不挺 國民黨支持度流失

相對而言，國民黨從長期趨勢看，支持度大多維持在20%左右，且起伏較大、較不穩定。以過去5個月來看，9月及11月兩次飆到25%以上，其他時間都維持20%左右。此外，值得注意的是，國民黨與民眾黨支持度一向具有共變性，雙方競合關係明顯，一方高、另一方就低。除此之外，政黨支持度也容易受短期因素影響，有可靠證據顯示，12 月國民黨支持度重挫 5.2 個百分點，恐怕和倉促強推停砍公教年金修法通過，引起社會反彈有關。此外，立院2度擱置1.25兆國防特別預算，引起社會疑慮，甚至就連藍白內部都有3成支持者不樂見此情況，也是支持度流失的可能因素之一。

至於民眾黨方面，自去年8月民眾黨因政治獻金案及主席柯文哲捲入京華城案，支持度嚴重流失，2025年7月跌到最低、僅剩11.5%，與全盛時期2023年11月飆到25%相比，有天壤之別。如今柯文哲所涉司法案件即將辯論終結，明年3月26日台北地院判決將出爐，此刻政黨支持度回升到16.7%，創下2024年5月以來新高。

此外，高達兩成二的中性選民雖然在特定議題上（如財劃法）較傾向支持在野黨，但在整體的政黨認同上仍抱持觀望態度，顯示出中間選民對當前頻繁的政黨衝突仍存有疑慮。

台灣主要政黨的社會支持趨勢。台灣民意基金會提供

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15至17日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

