民進黨支持度突大增 黃揚明曝和民調「題組設計」有關：不意外

台灣民意基金會公布的最新民調顯示，民進黨獲38.4%支持度位居第一，國民黨獲20.6%支持，民眾黨16.7%，引發討論。媒體人黃揚明指出，這可能和題組設計有關，有很多題目都是詢問民眾對「民進黨是什麼樣的政黨」，會出現這樣的結構不意外。

台灣民意基金會針對民進黨進行一系列民調，詢問民眾「它是代表一般老百姓利益的政黨。請問您同不同意？」結果顯示，16.5%非常同意，26.2%還算同意，22.4%不太同意，29.6%一點也不同意，3.8%沒意見，1.3%不知道、拒答。

台灣民意基金會詢問，「民進黨是值得人民信賴的政黨。請問您同不同意？」結果顯示，18.9%非常同意，25.5%還算同意，21.9%不太同意，28.9%一點也不同意，3.6%沒意見，1.1%不知道、拒答。

台灣民意基金會詢問，「民進黨是一個清廉的政黨。請問您同不同意？」結果發現，10.7%非常同意，24%還算同意，24.6%不太同意，34.5%一點也不同意，4.7%沒意見，1.4%不知道、拒答。

值得注意的是，在政黨支持度的部分，台灣民意基金會詢問，「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨....等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨?」結果發現：38.4%民主進步黨，20.6%中國國民黨， 16.7%台灣民眾黨，1.6%其他政黨合計，22.2%沒特別支持哪一個政黨，0.4%不知道。與上個月相比，民進黨支持者暴增 7.3個百分點，國民黨支持者銳減5.2個百分點，民眾黨支持者增加2個百分點，中性選民下滑2.5 個百分點。

「這期台灣民意基金會的政黨比例分析，說明了一切。」黃揚明表示，與題組設計有關，有很多題目都是詢問民眾對「民進黨是什麼樣的政黨」，這樣的結構不意外。11月題組是問國民黨，國民黨的支持度也是暴增。民進黨的支持度比上個月暴增7.3%，漲幅超過23%，國民黨減少5.2%，跌幅超過20%，這種漲跌幅一對比，就顯而易見了。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

