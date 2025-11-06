民進黨收割普發現金功勞 羅智強秀公文狠嗆「噁心」

普發1萬現金昨（5日）起開放登記，民進黨原本批國民黨以特別條例要求政府普發現金，恐造成政府舉債壓力，如今卻發文大讚「民進黨政府普發現金1萬元」。國民黨立委羅智強今(6日)在臉書表示，現在民進黨上上下下都在收割「普發現金」的功勞，想起當初在立院如何蠻橫阻擋的樣子，只想送民進黨二個字：噁心。

羅智強今(6日)在臉書分享民進黨中央黨部的公文，上頭寫著，「為配合行政院財政部『發放現金新臺幣1萬元』措施，請本黨黨部及公職協助提供民眾諮詢與協助申辦服務，請查照並配合辦理」。羅智強不禁表示，如果「大罷免大成功」賴清德還會發這個公文嗎？現在民進黨上上下下都在收割「普發現金」的功勞，想起當初在立法院如何蠻橫阻擋的樣子，只想送民進黨2字：噁心。

廣告 廣告

網友紛紛表示，「一堆鳥也想領免錢了！」、「有這種結果不意外」、「見風轉舵」、「過程我們都記得！哪些人講哪些話，我們都牢記心頭！」、「真的笑死，還山盟海誓一堆人不領～」、「說不領的最好不領啦，啊我是不信啦」、「人民的眼睛是雪亮的，人民知道這1萬是國民黨跟民眾黨合力通過過的法案，辛苦了立委們加油，好好的把關」、「他們現在在做對的事，國民黨呢？」、「拖了半年才給還敢邀功」、「不是說發了10000會動搖國本嗎？」、「民進黨不尷尬，尷尬的是別人」。

也有網友表示，「收割了」、「普發一萬是藍白在野黨爭取來的，綠營在立院反對的嘴臉還歷歷在目，現在反向要來割韭菜！」

【看原文連結】