民進黨放下反核神主牌？王鴻薇：錯誤能源政策該有人負責

面對能源問題，台電近期開始評估重啟核電，經濟部長龔明鑫也說，會在1個月內提出重啟核三評估報告。國民黨立委王鴻薇今天表示，樂見民進黨放下反核神主牌，但這些年來強硬推動綠能造成種種弊端，必須要有人為錯誤的政策負責。

王鴻薇指出，台電董事長日前表示，核二核三有重啟機會與條件，目前已將舊核電廠盤點重啟條件評估報告送到經濟部。在我們不斷地呼喊下，看來民進黨的非核家園政策終於將大失敗、大轉彎，「事實上早在2023年鴻薇參加立委補選時，當時所提出的五大政見裡，其中一項就是核二核三延役。而在我進入立法院後，也成功推動核能延役相關修法，讓核二核三的延役能夠於法有據。」

台電評估最快2029年中可重啟核三。（報系資料照）

王鴻薇認為，民進黨一意孤行的「非核家園」政策，這幾年下來已經不只是造成大停電、大缺電，甚至已經是影響能源韌性、影響國安的程度。這幾年來，不論是國內外產業界，或者是美國、韓國、日本各大媒體，都已經多次提及台灣的能源危機，直接指出放棄核能是錯誤的政策。

核三廠。（圖／台電）

王鴻薇說，我們樂見民進黨放下反核神主牌，讓核二核三重啟。但這些年來強硬推動綠能、強迫國營事業投資綠能所造成的種種弊端，以及國安危機，必須要有人為錯誤的政策負責。

