民進黨放下反核神主牌？王鴻薇：錯誤能源政策該有人負責
面對能源問題，台電近期開始評估重啟核電，經濟部長龔明鑫也說，會在1個月內提出重啟核三評估報告。國民黨立委王鴻薇今天表示，樂見民進黨放下反核神主牌，但這些年來強硬推動綠能造成種種弊端，必須要有人為錯誤的政策負責。
王鴻薇指出，台電董事長日前表示，核二核三有重啟機會與條件，目前已將舊核電廠盤點重啟條件評估報告送到經濟部。在我們不斷地呼喊下，看來民進黨的非核家園政策終於將大失敗、大轉彎，「事實上早在2023年鴻薇參加立委補選時，當時所提出的五大政見裡，其中一項就是核二核三延役。而在我進入立法院後，也成功推動核能延役相關修法，讓核二核三的延役能夠於法有據。」
王鴻薇認為，民進黨一意孤行的「非核家園」政策，這幾年下來已經不只是造成大停電、大缺電，甚至已經是影響能源韌性、影響國安的程度。這幾年來，不論是國內外產業界，或者是美國、韓國、日本各大媒體，都已經多次提及台灣的能源危機，直接指出放棄核能是錯誤的政策。
王鴻薇說，我們樂見民進黨放下反核神主牌，讓核二核三重啟。但這些年來強硬推動綠能、強迫國營事業投資綠能所造成的種種弊端，以及國安危機，必須要有人為錯誤的政策負責。
延伸閱讀
盼輝達在台北設分公司！蔣萬安：帶動產業發展、提升稅收
王世堅不選台北市長？戴錫欽曝綠營可能派這兩人出戰
延宕兩個月！雙城論壇確定年底上海登場
其他人也在看
核二核三有望重啟？王鴻薇預言：民進黨非核家園政策將大失敗大轉彎
台電董事長曾文生表示，核二廠與核三廠的現況評估已完成，都具備重啟的可能性與基礎條件。經濟部長龔明鑫表示，相關評估報告已送至能源署，預計下個月初前做出決定。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨的非核家園政策終於將大失敗、大轉彎。中時新聞網 ・ 5 小時前
台電曾文生：重啟核二、核三廠有機會 進度要等「這件事」
AI時代，穩定電力成為關鍵，也是企業大老們持續關注的議題，工商團體曾多次上書建議重啟核電。台電董事長曾文生今（5日）表示，台電已進行評估，評估結果顯示，核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
蔡英文喊「年改不該半途而廢」！媒體人：像在教訓賴清德
國民黨提出停砍軍公教年金相關修法，引發朝野激烈政治攻防，前總統蔡英文今天（6日）表示，年金改革不該半途而廢，引發討論。對此，媒體人樊啓明指出，蔡英文與其說對在野黨喊話，更像是在教訓總統賴清德。中天新聞網 ・ 22 小時前
核電廠評估報告曝！ 台電：核二.三廠具重啟機會
台電「核電廠現況」評估報告曝光，台電董事長曾文生透露，目前評估核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件，經濟部長下月初會決定是否讓台電啟動安全檢查，只是核三廠二號機，才在今年五月正式停機除役，安全性問題成為台視新聞網 ・ 1 天前
新竹榮家參訪臺北榮總新竹分院榮民文物展 緬懷前輩保家衛國
記者彭新茹／新竹報導 新竹榮家為豐富住民長輩文化生活，日前由副主任鍾翔宇帶領住民長輩…中華日報 ・ 1 天前
台電曾文生：核二、核三廠具重啟機會與條件
（中央社記者曾智怡台北5日電）經濟部已收到台電送來的核電廠現況評估報告，台電董事長曾文生今天指出，目前評估核二廠與核三廠具備重啟的機會與條件，另由於自我安檢工作牽涉原廠設計，持續積極與原廠洽詢。中央社 ・ 1 天前
台電：核二核三具備重啟條件 龔明鑫：下月初決定是否啟動安全檢查
經濟部收到台電的核電廠現況評估報告已近一個月，台電董事長曾文生昨天透露評估報告內容，自核安會公布相關子法後，台電已對核一...聯合新聞網 ・ 1 天前
核二、三廠重啟？ 地方看法分歧
台電董事長曾文生昨透露核二、核三廠有重啟機會與條件，兩核電廠所在地，新北市、屏東縣府都表示，「安全」為首要原則，須經專業...聯合新聞網 ・ 1 天前
「白猴」現蹤台東東河 竟是「大脫毛」疑皮膚病
「白猴」現蹤台東東河 竟是「大脫毛」疑皮膚病EBC東森新聞 ・ 1 天前
翡翠放水喊話台電付3元 曾文生：其他縣市供電北市是否另收費
不滿台電低價向翡翠水庫買電，近3年來9次支援5次無償，台北市翡管局揚言未來將收每度3元耗水補償費。台電董事長曾文生今(5日)回應，翡翠水力調度如何計算用水超過發電時間，這需要詳細訂契約，真的該付會付。可是北市電力也需要靠外地縣市供應，這樣其它縣市會不會也來跟北市要求額外計費。中時財經即時 ・ 1 天前
台電評估核2、3廠具重啟條件 經長：核可後送核安會審查
經濟部收到台電公司提交的核電廠現況評估報告，台電董事長曾文生說從分析結果來看，核2和核3廠都有重啟的條件和機會。經濟部長龔明鑫則說會依照規劃，若經濟部核可，台電會啟動再運轉計畫給核安會審查，同時進行核電廠自主安全檢查。經濟部長龔明鑫表示，希望在下（12）個月初前做決定。公視新聞網 ・ 1 天前
陳澤耀險被楊祐寧「強吻」 倒吊超過10次秒腦充血癱軟
全新職場喜劇《監所男子囚生記》即將上線，6日釋出全新精華版預告。劇情揭露由楊祐寧飾演的黑道老大「9568」在得知陳澤耀是姊姊（陳雪甄 飾）派來照顧自己的臥底後，對他「特別關愛」，以詭異的方式表達愛意，陳澤耀笑說：「我完全不敢動，只能眼神求饒！」中天新聞網 ・ 1 天前
高嘉瑜回鍋戰港湖議員？他揭「爛地瓜」起手式：綠營同區角逐者的大魔王復活
前民進黨立委高嘉瑜發文指控，自己在大全聯買了一包栗子地瓜，卻發現全部都爛掉，打了5通電話客訴竟找不到客服，抱怨自從大潤發變成大全聯後，蔬果品質每況愈下、價格也越來越貴，直呼「擺明一家獨大吃定消費者」。大全聯今（5）日發聲明致歉，並表示相關貨品已全數下架。對此，媒體人樊啓明在臉書發文表示，高嘉瑜「爛地瓜」的參選起手式，該緊張的不是賣場業者，而是綠營港湖區現......風傳媒 ・ 1 天前
台電送交評估報告 曾文生：核二、核三廠具重啟機會與條件
經濟部日前表示，已收到台電送交的核電廠現況評估報告，台電將在一個月內公布核三廠是否適合啟動。台電董事長曾文生今天表示，目前評估核二廠與核三廠均具備重啟的機會及條件，另由於安檢部分工作牽涉原廠設計，需請原廠協助處理，持續積極洽詢中。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
高雄市文化幣消費據點5行政區掛蛋 文化局長：有點難、會再努力
民進黨籍高市議員鄭孟洳今天指出，文化幣據點分布不均，全高雄市38區有5區完全沒有文化幣消費據點，市府應設法改善；高雄市文化局長王文翠坦言有些行政區設據點有困難，會再努力。鄭孟洳指出，她去年就關注這情況，質詢後追蹤、發現完全沒有文化幣消費據點的行政區，由前年8個到今年還有5個。自由時報 ・ 1 天前
熱心民眾拾獲百萬現鈔意外揪出詐團 警趕出境前逮前酒店經紀
有民眾今年5月拾獲裝有將近百萬元的現金後，立即熱心的包包交給台鐵站務人員，台鐵獲報後也將現金轉交給鐵路警察局接手。隨後有一名年約25歲的男子前來失物招領，表示自己遺失現金，想詢問是否有人撿獲；但當警方與男子核對身分，加上遺失現金數額龐大，仔細詢問男子現鈔來源...CTWANT ・ 1 天前
段宜康表態挺她戰議員！郭正亮曝馬郁雯一特質：新潮流偏愛這類人
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導前三立記者馬郁雯日前在新系要角、前立委段宜康陪同下，宣布爭取民進黨2026台北市中正萬華區議員提名，對此，前綠委郭正亮...FTNN新聞網 ・ 1 天前
影/川普就是不賣Blackwell！小艦長曝陸「反制底氣」
白宮禁止輝達晶片「Blackwell」銷售中國大陸，引發關注，台灣前海軍艦長「小艦長」呂禮詩認為，外界認為大陸晶片發展受打擊，但他認為，陸早已具備自主替代與戰略反制的底氣。中天新聞網 ・ 1 天前
閃兵藝人再+1 「夜市王」阿達自首認曾聯繫主嫌
演藝圈閃兵案持續擴大。演員薛仕凌昨天（11/4）前往地檢署自首後，今天（11/5）換藝人阿達。他再律師陪同下，主動前往新北地檢署說明，檢方訊後諭令30萬元交保。鏡新聞 ・ 1 天前
高雄TASS展現漁電共生實證成果 三地能源實踐產業共榮落地
[Newtalk新聞] 2025「亞洲永續供應與循環經濟會展(TASS)」5日起於高雄展覽館登場，三地能源以「漁電共生」為核心展出主題，現場實體展示自家七股案場實際養殖的白蝦與牡蠣樣本，透過真實成果回應外界對光電與養殖是否能共存的疑慮，展現能源與水產產業融合發展的可行性。共創產業轉型新模式。 三地能源於台南七股打造全台規模最大的漁電共生案場，總場域面積達320公頃，涵蓋光電設施與養殖池，目前已投入超過105池進行實際養殖。養殖物種包括虱目魚、文蛤與白蝦，並攜手在地原養殖戶啟動石斑魚等高單價經濟魚種的試驗計畫，拓展產業應用面與市場附加價值。 為協助在地漁民穩定經營，三地能源成立專業養殖團隊，導入AI智慧養殖、水質監控、光和發酵菌應用與產銷履歷輔導，建立標準化、數據化的共生養殖機制，兼顧產量穩定與生態永續。現場展區同步播放案場實況與技術流程影片，搭配樣本展示具體呈現成果，以行動回應審計部對政策落實的疑慮，證明光電與養殖不僅可並行。 截至目前，三地能源於全台光電案場累計商轉容量已達131MW，總建置量突破270MW，年發電量逾1.7億度，年減碳效益相當於種下1,416座大安森林公園。未來將持新頭殼 ・ 1 天前