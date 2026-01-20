民進黨政府力拱鄭麗君談判成績 鄧凱勛：當年拱陳時中選北市長翻版？

臺美關稅談判說明記者會，鄭麗君。廖瑞祥攝



記者周志豪／台北報導

主導對美關稅談判的行政院副院長鄭麗君返國，民進黨政府高規格歡迎。國民黨前發言人鄧凱勛今揶揄，民進黨側翼與青鳥們鋪天蓋地吹捧，把鄭塑造成守護台灣利益的鋼鐵女俠，這些熟悉的溢美之詞，不就是當年陳時中翻版？

鄧凱勛表示，當年民進黨把防疫指揮中心當成造神祭壇，每天下午兩點準時開壇。當時的防疫只會關陳時中被捧成「防疫英雄」、「鋼鐵部長」，彷彿只要順時中，病毒就不敢來，一連串操作就是要讓陳挾著高人氣參選台北市長。

鄧凱勛說，當陳時中神壇光環退去，看到疫苗採購合約封存30年、高端疫苗種種疑雲、「3+11」的決策黑箱。最後也證明所謂的「防疫紅利」，不過是為了選舉鋪路的政治粉紅泡泡，吹得越高，就會摔得越重。

鄧凱勛認為，現在同套「造神 SOP」轉到鄭麗君身上，民進黨開始吹捧鄭對美談判表現，顯然這一切吹捧也是選舉起手式，「先鋪路、再造神、後收割」， 難道在民進黨眼中，台北市長選舉不需市政願景，只靠盲目造神就能過關？

鄧凱勛也質疑，所謂鄭麗文「談判成功」，就是讓台積電加速赴美設廠，眼睜睜看著攸關我們國安的「矽盾」被送往海外；但若把護國產業、國家安全拱手讓人也能被吹捧成談判功績，民進黨喜歡把喪事喜辦程度，令人咋舌。

鄧凱勛說，把造神當成選舉的起手式，無異是把選民當傻瓜；依照這種邏輯，之後如果在台北市某山腳下或溪邊，挖出一塊上古石碑，上面刻著「難纏者，得台北」可能都不會讓人覺得意外。

