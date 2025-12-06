民進黨政府封「小紅書」、抖音 鄭麗文：意識形態的數位戒嚴

民進黨政府封「小紅書」、抖音，國民黨主席鄭麗文：意識形態的數位戒嚴。（圖／國民黨臉書）

針對內政部宣布封禁「小紅書」後，行政院長卓榮泰將抖音（TikTok）列為下一個目標。國民黨主席鄭麗文今天（６日）抨擊說，民進黨打者國安的名號、打著這個反詐的口號，繼續的來進行網路言論的相關箝制，就是意識形態作祟，難道是要進行相關箝制，來進行數位戒嚴。

鄭麗文今天前往苗栗縣參加黨慶活動。會前媒體詢問說，小紅書被封鎖，卓榮泰又點名說抖音如果再不改進的話也要禁一事，鄭麗文指出，這個充分的再次暴露出民進黨威權反民主的心態。過去民進黨想要推網路審查的《數位中介法》，已經引起全網暴動跟反彈。但民進黨不死心，還要繼續打著國安的名號、打著這個反詐的口號，繼續的來進行網路言論的相關箝制，如今更是直接要封殺平台。

鄭麗文說，所謂的打詐根本只是晃子，真正詐欺嚴重的他不去管、也管不動。這就是意識形態作祟，挑「小紅書」、「抖音」大家都看著懂。

鄭麗文質疑說，民進黨對於台灣的孩子、年輕人這麼沒有信心?到底在怕什麼?民進黨這樣的心態已被大家質疑是否要進行數位戒嚴?鄭麗文呼籲說，反民主對台灣是不會有好處的，他們如果不改變這樣的一個心態，難道這就是賴總統口中的打掉雜質，洗滌人心的系列做法嗎?

鄭麗文進一步質疑說，憑什麼想要打壓誰就要打壓誰?想要沒收誰就要沒收誰?台灣難道不是一個法治社會?我們的政府難道不需要依法行政嗎?這中間違法、違憲，完全沒有程序正義，再一次的曝露出民進黨政府的這種獨裁的心態。



