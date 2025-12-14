民進黨政府擬不副署對抗立法院 國民黨團：賴清德恐成「台灣尹錫悅」

國民黨立法院黨團書記長羅智強14日砲轟，賴清德總統與行政院長卓榮泰若一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。（羅智強提供／張睿廷台北傳真）

民進黨府院針對《財政收支劃分法》修正案擬採「不副署、不執行」，對抗立法院修法，引發在野黨強烈反彈。國民黨立法院黨團書記長羅智強14日砲轟，賴清德總統與行政院長卓榮泰若一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。

羅智強表示，依據中華民國憲法第72條規定，立法院通過的法律案，移送總統及行政院後，總統「應」於收到後10日內公布，憲法文字清楚明確，並未賦予總統拒絕公布的裁量空間。

羅智強續指，依憲法增修條文第3條，行政院對立法院決議的法律案，如認為有窒礙難行，得經總統核可，在10日內提出覆議；但覆議案若經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長「應」即接受該決議，同樣沒有第二種選擇。

羅智強痛批，賴清德施政無能，只剩權術治國，透過操弄憲法與法律，挑釁並分化在野黨，如今已淪為以權力對抗民主的「政治流氓」。

羅智強最後警告賴清德，「昨日尹錫悅、今日賴清德」，若持續一意孤行，尹錫悅的下場，足以作為前車之鑑。

