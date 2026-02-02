民進黨政府擬反制藍白3爭議修法 賴清德：會用合憲合法的方式來面對

總統賴清德接受媒體聯訪，希望民眾對藍白通過的3項爭議法案評評理。（圖片來源／總統府提供）

立法院在藍白在野黨挾人數優勢之下，於預算會期最後一次院會強行通過廣電法、黨產條例、立法院組織法共3項爭議修法，但卻遲未審查中央政府總預算。

對此，總統賴清德本（2）日表示，行政院將會運用合憲合法的方式來面對。而針對3項爭議修法，總統也向全民請命，「希望全國的民眾能夠評評理」。

藍白3項修法惹爭議，賴清德要全國民眾評評理

藍白在野黨於上週五即預算會期最後一次院會，挾人數優勢通過人稱「中天復活條例、國民黨不當黨產解凍條例、貪污助理費除罪條例」的廣電法、黨產條例、立法院組織法共3項爭議修法。

賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁前受訪表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟在預算會期，對福國利民的中央政府總預算沒有任何的審查，同時也無視中國的威脅，阻撓國防特別條例，卻用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

針對府院會以何種方式來因應藍白強行推動的3項修法，賴清德回答，行政院已經公開說明，針對這3個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，現正積極與專家學者討論中。

韓國瑜挨批「最失格院長」，賴清德：對他沒有批評只有請託

對於立法院破天荒在預算會期竟未審預算，輿論有聲音抨擊立法院長韓國瑜無能失職。包括公督盟執行長張宏林痛斥，韓國瑜是史上最不中立、最失序、最不透明、最不注重國會外交、最不捍衛台灣主權的最失格院長。

總統賴清德本日則回應，對於立法院院長，他身為總統「沒有批評，只有請託」，請託韓國瑜院長能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全，或者是經濟發展人民的福祉，盼韓國瑜能夠發揮功能，讓中央政府總預算能盡速完成審議，讓國防特別預算也能盡速通過，「這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責」。

國民黨團護航韓國瑜：程序並非院長一人可恣意決定

對於韓國瑜失職、不中立的指控，立法院國民黨團書記長林沛祥回應，相關說法不僅斷章取義、惡意拼湊，更是典型的政治抹黑與輿論操作，嚴重誤導社會視聽，國民黨團在此鄭重澄清、嚴正反駁。

林沛祥指出，韓國瑜院長自上任以來，始終依據《立法院職權行使法》與議事規則，秉持公平、公開、理性的原則主持議事。反觀民進黨，長期抱持「民進黨做主才是民主」的扭曲心態，只要表決結果不如己意，便動輒杯葛、占領主席台、癱瘓議事程序，公然藐視國會制度，甚至試圖以政治動員凌駕憲政運作。

林沛祥表示，針對所謂「舉手表決」、「逕付二讀」、「議程處理」等程序問題，立法院議事程序從未只存在單一形式，院長依法依規行使主持權限，並非依個人好惡，更不存在所謂「護航特定政黨」的情事。

林沛祥強調，立法院的議案協商本就須尊重朝野共識與程序進程，並非院長一人可恣意決定；若將政治分歧無限上綱為「立院失守」、「向中共低頭」，不僅是對立法院制度的不尊重，更是將國家重大議題工具化的惡質操作。

