民進黨政府擬「全面接受新式核能」 國民黨：昔日「用愛發電」今日被現實打臉

記者周志豪／台北報導

民進黨執政後力推非核家園，導致國內用電吃緊、電價攀漲。行政院長卓榮泰近日宣布「全面接受新式核能」，又遭同屬反核綠營的客委會前主委楊長鎮抱怨，感到被羞辱。國民黨也揶揄，昔日「用愛發電」，今日被現實打臉。

國民黨表示，面對 AI 算力需求與停電危機，民進黨終於承認：愛不能發電，核能才可以；但民進黨政府放著每度不到2元便宜核電不用，硬要全民扛昂貴的綠能價差，這種「敗家子」又頻出弊案，究竟浪費國家多少時間與金錢？

國民黨指出，當世界大國全速重啟核能，那個寧可缺電也要死抱「非核家園」的民進黨，終於被現實打醒；既然承認核能是國力關鍵，國民黨主席鄭麗文早要求，請民進黨立刻下架「反核神主牌」。

國民黨也提到，國民黨團成功修法將核電廠年限延至 60 年，幫國家保留「核能生機」，若沒有國民黨，賴政府今天連「轉彎」的門票都沒有。

