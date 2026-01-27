民進黨政府10年設39機關綁樁？民進黨回應了

國民黨副主席蕭旭岑26日針對民進黨執政10年來成立39個政府機關及任務編組一事提出嚴厲批評，直指民進黨成立「黑機關」養「綠友友」，政府效能與組織膨脹成反比。蕭旭岑宣告,等國民黨重返執政後一定要重新檢討，台灣根本不需要這麼多單位。

國民黨副主席蕭旭岑。（圖／中天新聞）

蕭旭岑表示，政府組織膨脹問題相當嚴重，賴清德的中央政府總預算已經是前總統馬英九執政時的數倍。他提到去年大罷免期間，執政黨指控在野黨刪預算導致政府機關沒衛生紙可用、無法聘手語老師，但即使照藍白立委提案刪除的預算，實際可運用的總預算還比前總統蔡英文時期的總預算高。

蕭旭岑進一步舉例批評，民進黨執政後成立很多黑機關讓大家都有官做。他聽說海基會人員數已經比馬英九時候還多，但現在的海基會有比馬英九時期忙嗎？當時每年500萬大陸人來台，海基會人員及預算沒有現在多，現在兩岸關係被蔡賴執政斷掉，還有什麼業務？

蕭旭岑直言，民進黨執政後拚命擴充人員、擴張組織，還美化說要成立辦公室特殊編組，比如打詐辦公室，結果是愈打愈詐。民進黨之所以要成立這些單位，是因為綠友友需要生活、需要養。他再次強調，若國民黨重新執政，一定要徹底檢討，因為政府的效能跟組織膨脹成反比。

民進黨立委鍾佳濱。（圖／中天新聞）

針對國民黨的批評，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱強調，這些專案性質的會議是協調各部會之間的聯繫窗口，而成立政府機關依法均要通過相關組織條例，這些組織條例也必須由國會通過。藍白這2年掌握國會多數，「有通過什麼他們認為不適宜的組織條例，或擴增什麼不該有的黑機關嗎？」反要在野黨別睜眼說瞎話。

人事總處回應，現在部會及三級機關數量都比馬英九執政時少，並無「組織愈改愈肥」情事。至於採任務編組處理跨部會、臨時或新興重大業務，在歷任及各國政府都很常見。

