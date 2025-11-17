民進黨政治風暴來了！最新民調力挺在野黨「公投綁大選」

台灣民意基金會今（17）日公布最新即時民調，針對在野黨推動恢復「公投綁大選」制度進行調查。（中時資料照／于家麒攝）

台灣民意基金會今（17）日公布最新即時民調，針對在野黨推動恢復「公投綁大選」制度進行調查，結果顯示，全國有五成八民眾贊成、僅二成八不贊成，贊成者是反對者的兩倍，顯示民意清楚表態。台灣民意基金會指出，在野黨的主張獲得社會高度共鳴，而民進黨在此敏感議題上的立場，則與主流民意形成明顯落差。

該份調查問及「是否贊成恢復公投綁大選」，結果顯示，20.2%非常贊成、37.8%還算贊成，合計58%支持；反對者則包含14.9%不太贊成、13.5%完全不贊成，合計28.4%，另有13.6% 表示無意見或不知道。台灣民意基金會形容，這項結果「傳達一個清楚且重要的訊息」，即台灣主流民意顯然支持恢復公投綁大選。

該份民調也顯示，不論年齡、教育程度、職業或地區，幾乎所有族群都呈現支持多於反對的趨勢。年輕族群支持度更高，其中20至24歲高達七成九贊成，25至34歲亦有七成五贊成；即使在65歲以上年長者中，也有近半支持。從教育程度來看，大學以上學歷者有65%贊成；在職業類別中，學生支持度最高，達75%。

政黨傾向上則呈現明顯分歧：民進黨支持者中，有39%贊成、50%不贊成；但國民黨支持者贊成度高達72%，民眾黨支持者更有82%贊成，中性選民也有56%支持。台灣民意基金會指出，即便在綠營選民中，也有近四成支持，有助於拉高整體贊成度。

台灣民意基金會比較2022年以來三次相關調查指出，贊成公投綁大選的比例始終維持在58% 左右，而反對者則逐步下滑至目前的28%，呈現「穩定且強烈」的民意趨勢。報告形容，這已是「迎面而來的強烈政治風暴」，意指民進黨長期主張便利公投，如今卻與民意走向相背離，恐将面臨更大政治壓力。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025 年 11 月 10-12 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1085 人，市話 760 人，手機 325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

