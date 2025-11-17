民進黨政治風暴！ 最新民意壓倒性贊成公投綁大選

台灣民意基金會今（17）日公布「在野黨推動恢復「公投綁大選」的民意反應」即時民調結果，受訪者中有5成8贊成，2成8不贊成。資料顯示台灣主流民意期盼恢復「公投綁大選」，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴；而民進黨則站在社會主流民意的對立面，這無疑是一個強烈政治風暴。

(圖/中天新聞)

針對是否贊成大選綁公投，調查結果發現，20.2%非常贊成，37.8%還算贊成，14.9%不太贊成，13.5%一點也不贊成，10%沒意見，3.6%不知道。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，5成8基本上贊成在野黨推動恢復「公投綁大選」制度，2成8不贊成。贊成比不贊成多30個百分點，民意一面倒站在在野黨這一邊。

廣告 廣告

台灣民意基金會進一步分析民調結果，得出以下5點值得關注：

一、從年齡層看，不分老少都呈現一面倒贊成「公投綁大選」。

二、從教育背景看，不分教育程度高低，皆呈現多數或一面倒贊成「公

投綁大選」。

三、從職業背景看，不分行業或階級都呈現一面倒贊成「公投綁大選」。

四、從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但民進黨支持者有高達3成9力挺「公投綁大選」，再加上中性選民遠超過半數支持，這就使得支持「公投綁大選」出現一面倒狀態。

五、從傳統地緣政治觀點看，全國若分成7大塊，各地贊成與不贊成比例差距都呈現一面倒支持「公投綁大選」。

(圖/ 台灣民意基金會 )

台灣民意基金會指出，自2022年10月迄今，有關「公投綁大選」的3次全國性民意調查結果，可清楚發現，贊成恢復「公投綁大選」一直維持在5成8左右，而不贊成者則是穩定下滑，現在就是最低的時候，只有2成8。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10至12日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

(圖/ 台灣民意基金會 )

延伸閱讀

高雄知名月世界驚變垃圾山 藍營批：又是邱議瑩選區

影/集體無視公告！彰化長出「巨型垃圾山」 離譜畫面曝

影/2個月2起！花蓮垃圾山噴烈焰竄濃煙 數公里外都看得到