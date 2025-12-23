民進黨敗光起家資本？ 基層勞工白領、藍領都不挺了

民進黨從基層起家，不過近年來逐漸背離基層，根據最新國政民調，有超過一半的受訪者認為民進黨無法代表一般老百姓利益，並且不管是基層的藍領、白領勞工都不認為民進黨有為百姓發聲。

民進黨。（圖／資料照）

台灣民意基金會針對民進黨進行一系列民調，詢問「它是代表一般老百姓利益的政黨。請問您同不同意？」結果顯示，16.5%非常同意，26.2%還算同意，22.4%不太同意，29.6%一點也不同意，3.8%沒意見，1.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成三同意「民進黨是代表一般老百姓利益的政黨」，五成二不同意。不同意者比同意者多9.3個百分點。

廣告 廣告

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達一個訊息，那就是，過半數台灣成年人不認為民進黨是一個代表一般老百姓利益的政黨。這對一個出身基層，由社會勞苦大眾力挺出來，如今貴為執政黨的民進黨而言，是十分尷尬，也難以接受的。

超過一半受訪者認為民進黨不是代表一般老百姓利益的政黨。（圖／台灣民意基金會）

值得注意的是，台灣社會基層勞工，不論是白領或藍領，怎麼看這個問題？民進黨究竟是不是代表一般老百姓利益的政黨？結果發現，在基層白領勞工中，也就是一般上班族，四成一同意「民進黨是一個代表一般老百姓利益的政黨」，五成七不同意；在藍領勞工中，四成六同意，五成二不同意。由此可見，在一般基層百姓眼中，民進黨已經不是昔日的民進黨。由此衍生的政治效應複雜，值得深入探討。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

延伸閱讀

中選會委員提名人選出爐 藍白黨團發聲卻不表態！

游盈隆被提名中選會主委 吳子嘉盛讚他正派：民進黨內找不到

中選會7委員提名人選出爐 羅智強：黨團大會決定投票意向