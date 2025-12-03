民進黨新任發言人出爐 3人為備戰2026大選辭黨職

2026地方選舉 賴清德提醒：有意參選黨工 依黨規24日前辭職。曾薏蘋攝

民進黨今(3)日中常會，有三位黨中央幹部將參選2026地方縣市議員選舉，辭去黨職；身兼黨主席賴清德總統除了宣布立委李坤城，接任黨部發言人。也提醒有意投入明年地方公職選舉的黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職。

民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德致詞指出，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人新北市議員卓冠廷、戴瑋姍，因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。三人在黨中央任職期間，無論是黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助。他謹代表中央黨部，向三位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。

賴清德隨後也宣布，立委李坤城委員接任黨部發言人。他說，李坤城中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。

賴清德說，期待李回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助國勇秘書長的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

由於今天是「國際身心障礙者日」，賴清德說，身心障礙者的權益，一直是民進黨的重要關切對象。為了強化對所有族群的支持，今年10月立法院通過的韌性特別預算，我們還規劃了「加強照顧弱勢族群及提供關懷服務」的經費，政府將透過多元方式，持續提升對各個族群的照顧。謝謝大家的努力。

