民進黨新住民委員會議登場 傾聽心聲落實在地服務

（記者陳志仁／台中報導）民進黨長期關注新住民權益，致力打造友善、多元的社會；中央黨部於2023年成立「新住民事務部」專責部門，同步改組「新住民事務諮詢委員會」，廣邀來自各國的新住民擔任委員，藉此更貼近了解新住民在台的實際需求。

民進黨中央黨部表示，新住民事務部日前於台中金典酒店舉行第二屆諮詢委員會議，由副秘書長何博文、主任張瑜庭及副主任羅宜菁出席，與全體委員深入交流，傾聽大家對新住民政策的建言與期待。

會議以委員自由提案方式進行，有委員建議，政府應拓展新住民與移工的媒體使用權與獲取權，協助更多族群掌握台灣社會脈動，推動多元文化共榮，也有委員關心新住民發展署設置進度及勞保投保率等議題；新住民事務部逐一回應並將意見帶回黨部，作為後續政策研擬依據，

何博文指出，感謝所有選擇在台灣落地生根的新住民朋友，民進黨會以最大的誠意持續照顧大家。無論生活問題或政策建議，都可透過各縣市新住民諮詢站反映；未來也期待各位委員發揮影響力，壯大新住民組織能量。他並呼籲，2026年地方選舉請大家一起支持民進黨，讓好政策得以延續、台灣能繼續前進。

張瑜庭說，新住民事務部預計年底前完成全台22縣市新住民諮詢站設立，並將招牌寄給委員，方便懸掛於店家或住家，落實服務在地化；另去年首次舉辦的「新二代國會計畫」成效亮眼，今年已啟動第二屆，呼籲各地委員若有優秀新住民朋友，歡迎推薦給民進黨，讓更多聲音被聽見，持續壯大新住民的影響力。

