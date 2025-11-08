民進黨新住民委員會議登場 傾聽心聲落實在地服務
（記者陳志仁／台中報導）民進黨長期關注新住民權益，致力打造友善、多元的社會；中央黨部於2023年成立「新住民事務部」專責部門，同步改組「新住民事務諮詢委員會」，廣邀來自各國的新住民擔任委員，藉此更貼近了解新住民在台的實際需求。
民進黨中央黨部表示，新住民事務部日前於台中金典酒店舉行第二屆諮詢委員會議，由副秘書長何博文、主任張瑜庭及副主任羅宜菁出席，與全體委員深入交流，傾聽大家對新住民政策的建言與期待。
會議以委員自由提案方式進行，有委員建議，政府應拓展新住民與移工的媒體使用權與獲取權，協助更多族群掌握台灣社會脈動，推動多元文化共榮，也有委員關心新住民發展署設置進度及勞保投保率等議題；新住民事務部逐一回應並將意見帶回黨部，作為後續政策研擬依據，
何博文指出，感謝所有選擇在台灣落地生根的新住民朋友，民進黨會以最大的誠意持續照顧大家。無論生活問題或政策建議，都可透過各縣市新住民諮詢站反映；未來也期待各位委員發揮影響力，壯大新住民組織能量。他並呼籲，2026年地方選舉請大家一起支持民進黨，讓好政策得以延續、台灣能繼續前進。
張瑜庭說，新住民事務部預計年底前完成全台22縣市新住民諮詢站設立，並將招牌寄給委員，方便懸掛於店家或住家，落實服務在地化；另去年首次舉辦的「新二代國會計畫」成效亮眼，今年已啟動第二屆，呼籲各地委員若有優秀新住民朋友，歡迎推薦給民進黨，讓更多聲音被聽見，持續壯大新住民的影響力。
其他人也在看
今彩539第114271期開獎
（中央社台北8日電）今彩539第114271期開獎，中獎號碼34、07、08、26、09。3星彩中獎號碼773，4星彩中獎號碼2481。中央社 ・ 7 小時前
川普晤奧班 豁免匈牙利向俄購油制裁
記者賴名倫／綜合報導 美國總統川普7日在白宮會晤來訪的匈牙利總理奧班，並根據匈牙利地處內陸、缺乏海港的地理限制，批准匈牙利獲得為期1年制裁寬限期，可繼續向俄羅青年日報 ・ 4 小時前
颱風鳳凰逼近 小琉球船班調整、台電加派人力
（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）氣象署預估，颱風鳳凰最快10日發布海警。往返小琉球各船公司今天調整航班，10日提早末班船，11、12日則全天停航；台電也整備機具，下週加派人力進駐恆春、小琉球。中央社 ・ 8 小時前
健保補充保費改制引反彈！蘇一峰認不公平
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，引發各界反彈，醫師蘇一峰也認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，是民眾覺得增收制度不公平，呼籲政府減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人義診團赴台灣友邦貝里斯提供免費醫療服務，4天進行50例外科手術。中央社 ・ 13 小時前
（影）王宇婕認了生活白痴！錯買洗衣機「乾脆送司機」 常忘帶鑰匙慘遭鎖門
「本土劇女神」王宇婕個性開朗又自然，近日被YouTube頻道「哈哈台」街訪時，意外自曝一連串「生活白痴」糗事，她透露買洗衣機前未先量尺寸，結果體積太大放不進陽台乾脆送人。不僅如此，王宇婕被鎖在門外的次數太過於頻繁，鎖匠也因此讓她以「月結」付帳，讓主持人直呼太誇張。自由時報 ・ 7 小時前
出口疲弱、日商夾擊 機械業迎下個10年「6大策略」
台灣機械業正逢關鍵轉折點，面對出口接單疲弱、匯率壓力與日本業者競爭夾擊，產業急需喘息空間。業界呼籲政府，下個十年的機械工業產業發展，應注意六大策略。機械公會提到，國際局勢動盪，機械業仍在震盪中逐步回穩。回顧近十年，台灣機械出口占總出口比重由2013年的6.8%降至2024年的5.1%，傳統金屬加工工自由時報 ・ 14 小時前
15檔低基期轉機股 出運
市場擔憂AI估值過高，台美股市觀望情緒升溫，台股加權指數再陷月線保衛戰。隨第三季財報熱騰騰出爐，上市櫃公司面臨全面大體檢，相較於前波漲多股承受獲利調節賣壓，低基期轉機股收獲市場青睞目光，聯電、欣興、全新等15檔個股，今年來漲幅落後大盤，第三季獲利年季雙增、單周獲法人買盤進駐，有望挺身而出，助力台股下周收復月線大關。工商時報 ・ 1 天前
北美台灣醫師赴貝里斯義診 掛兩國國旗 (圖)
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）50人赴台灣友邦貝里斯義診，現場掛著貝里斯及中華民國國旗。中央社 ・ 13 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎佳作洪倪AKA洪媽倪：哈哈台記者用七年發酵文字，變身麵包超人
身為彰化女兒，北漂台北求學，然後回鄉體驗麵包學徒的生活，再北漂留在台北從事媒體傳播工作，平常擔任哈哈台街訪記者的洪倪說，此次得獎作〈麵包超人〉其實是一個歷經7年醞釀沉澱，並且不斷修改的作品，一開始只是想記錄自己做麵包學徒時的生活經驗，後來便把腦子裡隨時冒出來的想法記錄在草稿上。她說自己當時手上制式化自由時報 ・ 6 小時前
女老師拒復合 高雄男師埋伏國中開槍定罪
高雄黃姓國中老師，要求女老師復合被拒，被控持槍跑到學校開槍報復，所幸「卡彈」未釀憾事，經高等法院高雄分院依殺人未遂罪，判處徒刑7年6月，他不服上訴被駁回並定讞。 高雄地檢署指出，2024年1月至3月間，被告黃男與劉女曾有過短暫交往。劉女後來因個性不合等理由提出分手，黃男則多次要求復合被拒絕，憤而上網自由時報 ・ 7 小時前
金瑞治水園區 守護城市自然生態
記者范瑜／專題報導 金瑞治水園區位於臺北市內湖區，除調洪功能外，非汛期可提供市民運動休憩及生態教育場域，園區綠樹成蔭，風景優美，除有環湖人行步道，也規劃花卉植青年日報 ・ 4 小時前
陸首例冷凍人！癡情男不捨妻癌逝「冷凍遺體」盼復活 8年後同居新女友
綜合陸媒報導，展文蓮於2017年病危，醫生預告僅剩數週壽命。桂軍民在病床邊低語詢問「妳願意先睡一覺嗎？」展文蓮微微點頭。她去世後，被送往距離齊魯醫院約10公里的銀豐研究院，以液氮冷凍至攝氏零下196度保存，存放於編號「1號罐」中。她的遺體外觀仍保持完整，細胞結構穩...CTWANT ・ 10 小時前
2025中台灣農業行銷展售會台中登場
【記者陳世長台中報導】「2025中台灣農業行銷展售會」今(8)日於農業部種苗改良繁殖場第二苗圃正式開幕，活動結合「新社花海暨台中國際花毯節」，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主軸，搭配農特產...自立晚報 ・ 2 小時前
國民黨主席鄭麗文赴秋祭 陸委會：譴責追思共諜
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午赴馬場町紀念公園出席統派團體秋祭；陸委會晚間表示，譴責追思叛國共諜，對於鄭麗文聲援支持解放軍入侵台灣的陸配感到遺憾。中央社 ・ 5 小時前
歐客佬啡嚐回饋檔 現金放大術再加碼多重抽獎活動
【記者 廖美雅／台中 報導】台灣知名精品咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」連續四年奪得臺中市十大伴手禮「金口碑獎」，穩台灣好報 ・ 8 小時前
高雄難以翻轉？謝寒冰曝當年看衰韓國瑜竟上演驚天逆襲
民進黨2026高雄市長初選如火如荼進行中，反觀國民黨已經確定由立委柯志恩出戰，儘管前立委郭正亮認為柯志恩目前看起來不夠強，不具備翻轉高雄的氣勢。不過媒體人謝寒冰認為，距離選舉還有1年時間，關鍵時刻說不定會有超級英雄出現，他還舉例，當時他對前高雄市長韓國瑜說「加油，但希望不大」，最後開票結果出現大逆轉。中天新聞網 ・ 6 小時前
鏡論／把錢捐出去就天下太平了
農業部搞地震，敲掉台肥董事長李孫榮，改派吳音寧，董事會通過就上任。這下子，藍白兩營翻了鍋，說是民進黨養肥貓，搞個「高級實習生」，當台肥董事長，年所得約1,500萬元。連帶，吳音寧以前陳年舊帳，也被翻了出來，敲打批鬥。鏡報 ・ 1 天前
爭三連霸70歲2功臣不能少 道奇鐵捕史密斯說出心願名單
道奇挑戰三連霸王朝，在第七戰擊出超前分全壘打的捕手史密斯（Will Smith）今天出席美國商業活動代言受訪時表示，希望球團能留下季後成為自由球員的兩位奪冠大功臣羅哈斯（Miguel Rojas）與赫南德茲（Kiké Hernández）。太報 ・ 2 天前
海上修風機「裝備重2公斤」 離岸風電技師需5大訓練才能出海
台灣離岸風電產業蓬勃發展，預估2030年需求將達2萬名專業人員！每日清晨，維修團隊全副武裝出海，在海上嚴峻環境中，謹慎評估天候風險，展開風機維護作業。西門子歌美颯等業者與台灣風訓中心攜手合作，透過高空作業、海上求生等五大嚴格訓練，為新興產業培育本土人才，逐步建立台灣自己的風能團隊。儘管目前仍有5千至1萬人以上的人才缺口，但隨著產業規模擴張、技術日趨成熟，台灣正穩健邁向風能自主之路！TVBS新聞網 ・ 3 小時前