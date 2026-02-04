民進黨新北市議員初選開放報名 首日5人完成登記

民進黨今(29)日起受理直轄市市議員初選登記至10日，爭取連任的新北市年輕議員張維倩、翁震州、彭一書攜參選人戴翎育組成「青年會做事連線」，一早前往黨部領表。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕今年地方公職人員選舉將於11月28日舉行，民進黨今(29)日起受理直轄市市議員初選登記至10日，新北市黨部公告今日完成領表登記的參選人，包括爭取連任的現任市議員張維倩、彭一書在內，共5人完成登記。

民進黨新北市黨部公告，今日完成登記的各選區與參選人分別為第四選區(三重、蘆洲)陳俊維、第六選區(中和)張維倩、第七選區(永和)羅文崇、第八選區(土城、樹林、三峽、鶯歌)彭一書、高乃芸。

今日張維倩、彭一書與現任市議員翁震州、第二選區(林口、五股、泰山)擬參選人戴翎育前往黨部領表並向大眾拜早年，不過黨部公告結果，翁震州、戴翎育尚未完成登記，推測或可能出於吉日等考量。

