民進黨新北市議員登記 蘇巧慧：會推最強人選

（中央社記者王鴻國新北10日電）民進黨新北市議員參選登記今天截止，黨部主委、市長參選人蘇巧慧表示，登記完成後，需要初選的地方，會讓市民看到真正值得信賴、相信的參選人，新北隊一定會推舉出最強人選。

蘇巧慧今天上午在議員參選人戴翎育等人陪同下到林口市場掃街拜票，她接受媒體聯訪時，首先針對無黨籍原住民立委高金素梅遭檢調搜索表示，「我想現在的資訊都還不明確，我們就是靜待司法單位的調查結果」。

由於民進黨市議員參選登記截止，蘇巧慧表示，登記完成以後，就知道有哪一選區需要進行初選，需要初選的地方，黨部會盡量讓大家有表現的機會，讓市民可以看到真正值得信賴、值得相信的參選人，最後，新北隊一定會推舉出最強的人選。

她表示，比對中央和地方的政策後，在考量地方財政之後，才非常負責任地提出六大福利政見。未來只要是她當選市長，這些政見都會一一來執行，所以，她是很認真的報告新北市未來的願景，希望大家能夠認同，並且給予支持。（編輯：張銘坤）1150210