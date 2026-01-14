民進黨新北市黨部辦青年營 蘇巧慧：為新北隊舉才

（中央社記者王鴻國新北14日電）民主進步黨新北市黨部今天舉辦「新北民主培力營」，主委蘇巧慧表示，希望能夠「為新北隊舉才」，找尋更多有意願、有機會留在政治領域的熱血青年，一起讓新北更好。

民進黨新北市黨部舉辦「新北民主培力營」，邀請前立法院副院長、中華職棒聯盟會長蔡其昌分享當時率領台灣隊征戰世界12強棒球賽，親眼見證球隊如何從不被外界看好，到奪下世界第一的過程。

蔡其昌表示，棒球產業的完善，需要各縣市扎根基層棒球，這牽涉到城市治理的能力，因此面對2026年地方選舉，城市治理最關鍵的人就是市長，如果這個市長愛體育、愛棒球，那當然會更加支持。

蔡其昌表示，蘇巧慧邀請他來，他一口就答應，因為蘇巧慧不僅熱愛棒球，也相當支持新北市的三級棒球，他希望能夠由溫暖、創新、有能力，而且愛棒球的人來當新北市長，未來只要需要他幫忙的地方，他都很樂意協助。

蘇巧慧表示，她非常重視青年政策，除了讓黨務年輕化外，也持續舉辦青年講座與營隊，2026年台灣面臨非常嚴峻的挑戰，希望透過青年營，能夠「為新北隊舉才」，找尋更多有意願、有機會留在政治領域的熱血青年，一起讓新北更好。

蘇巧慧強調，她不只是立法委員、黨部主委，也同時是市長參選人，她希望能夠為新北這座城市服務，也有責任帶領所有民進黨新北市議員參選人一起爭取市民認同，因此，希望透過這次營隊，除了培養學員對公共事務的熱情，也非常歡迎大家投入選戰，參與幕僚工作，一起改變台灣，讓台灣更好。（編輯：李錫璋）1150114